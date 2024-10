Apple Arcade celebra 50 anni di Hello Kitty e Halloween

Pubblicità

Prima di passare all’ambientazione Halloween, il 19 ottobre Apple Arcade celebrerà i 50 anni di Hello Kitty con un evento speciale all’interno del gioco Hello Kitty Island Adventure. L’evento renderà omaggio al passato iconico, al futuro e allo spirito gentile del celebre personaggio. I giocatori potranno partecipare a una festa ottenendo nuovi costumi, cibi e decorazioni mentre si organizza una sorpresa per rendere il compleanno di Hello Kitty memorabile.

Non sarà solo la festa di Hello Kitty. Per festeggiare l’imminente Halloween, gli abbonati ad Apple Arcade potranno, inoltre, godere di aggiornamenti speciali tematici, che coinvolgeranno alcuni dei titoli più popolari, come Rabbids Multiverse, Le Avventure di Crayola e Temple Run+.

In Rabbids Multiverse, sarà possibile partecipare a una sfida di Halloween che durerà fino al primo novembre e sbloccare due nuove carte speciali, Jolly Ghost e Horseless Knight. Altra novità riguarderà Jetpack Joyride+, dove i giocatori dovranno sfuggire al temibile Tidal Terror per guadagnare ricompense esclusive nell’evento a tema Halloween.

In Le Avventure di Crayola si potranno scoprire una nuova storia spettrale, Monster Manor, oltre a sbloccare decorazioni e costumi perfetti per la stagione. Ed ancora, altro aggiornamento riguarderà A Slight Chance of Sawblades+, dove la modalità Phantom permetterà di sbloccare skin ispirate a Halloween per ottenere biglietti aggiuntivi.

Per gli amanti di Temple Run+, invece, arriveranno sfide spettrali a tempo limitato per festeggiare Halloween. Anche LEGO DUPLO WORLD+ offrirà nuovi puzzle e minigiochi tematici, come la Pumpkin Hunt, pensati per i più piccoli.

In Mondo Disney da Colorare+ i cattivi Disney esploreranno nuovi stili artistici per aggiungere un tocco inquietante, mentre Japanese Rural Life Adventure offrirà una nuova area infestata dagli spiriti dove i giocatori avranno la possibilità di lavorare in una locanda e aiutare gli spiriti a tornare nel loro mondo.

In Temple Run: Puzzle Adventure, i giocatori potranno cimentarsi con 100 nuovi puzzle e tornei settimanali. Infine, in Simon’s Cat – Story Time, saranno aggiunti nuovi livelli e la funzione Bombs Away, che permetterà di costruire bombe e ottenere premi finali.

