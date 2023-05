La tavola da surf gonfiabile per l’estate è in sconto a 162 euro

L’estate è ormai prossima e di conseguenza anche la voglia di mare e spiaggia. L’accessorio per l’estate potrebbe essere già servito: ecco la tavola da surf gonfiabile, adatta a tutti, in sconto ad appena 162 euro. Clicca qui per acquistarla.

La particolare tavola in offerta è realizzata in in PVC a doppio strato, particolarmente spessa e resistente all’usura, con una struttura in tessuto spazzolato. Risulta totalmente pieghevole, potendo essere trasportata con estrema facilità, e riposta anche a casa, senza doversi preoccupare troppo dell’ingombro. Può essere utilizzata, naturalmente, in vari sport acquatici, o anche semplicemente per una “passeggiata” sull’acqua.

Il bundle di vendita contiene, oltre alla tavola stessa, anche la pompa per gonfiare la tavola, una borsa per il trasporto, i remi per surfare e gli accessori per la tavola, per farla “scivolare” meglio sull’acqua, come ad esempio le pinne. Possono essere facilmente riposti nella borsa per un facile trasporto e una conservazione senza problemi di sorta.

La tavola offre anche un pratico cordino di sicurezza, che può essere utilizzato per fissare i propri oggetti e impedire loro di scivolare durante l’utilizzo. Ancora, è dotata di valvole valvole di sicurezza per essere gonfiata e sgonfiata facilmente. Inoltre, le pinne rimovibili con alte prestazioni di separazione dell’acqua possono garantire la stabilità di chi rema.

Specifiche:

Materiale: EVA+PVC

Colore: rosso

Portata: 180 kg

Pressione d’aria consigliata: 12-15 PSI

Dimensioni della tavola da surf: 3200 * 820 * 150 mm

Peso dell’articolo: 8 kg

Dimensioni del pacchetto: 885 * 330 * 210 mm

Peso del pacchetto: 12.8 kg

Solitamente ha un costo di 299 euro, ma al momento la si porta a casa a 162,99 euro grazie al codice sconto KSFYUOFF3. Ricordiamo che la spedizione verso l’Italia è completamente gratuita; tra i metodi di pagamento, inoltre, è presente PayPal. Non solo rappresenta una garanzia per l’acquirente, ma permette anche di suddividere l’importo in tre rate senza interessi.

Potete acquistarla direttamente a questo indirizzo.