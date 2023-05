Apple TV Plus, lascia dirigente responsabile del settore sportivo

Apple perde un nuovo dirigente tra quelli che si occupano di Apple TV+. L’ultimo ad avere deciso di abbandonare la divisione della Mela che si occupa di streaming e produzioni originali è Pete Distad.

A riferirlo è Bloomberg spiegando che Distad ricopre l’incarico di supervisionare attività commerciali e attività operative dell’app Apple TV, di Apple TV+ e iniziative del servizio legate allo sport.

Distad è ancora responsabile degli accordi per eventi sportivi con Major League Soccer e Major League Baseball, e si è occupato di offerte di contenuti dal 2017. Lavora alle dipendenze di Oliver Schusser, che a sua volta riporta a Eddy Cue, Senitor Vice President di Apple responsabile dei servizi.

Con Distad che lascia l’azienda, Bloomberg riferisce che il suo posto verrà occupato da Jim DeLorenzo per quanto concerne la responsabilità dei contenuti sportivi, mentre per quanto concerne gli aspetti commerciali, Apple è alla ricerca di un sostituto.

Distad era arrivato in Apple nel 2013; in precedenza ha lavorato per Hulu, con l’incarico di vice presidente responsabile marketing e distribuzione. È il terzo dirigente della Mela che in pochi mesi lascia i piani alti. Altri importanti nomi che hanno lasciato recentemente Apple sono Peter Stern (a capo dei services business) e Michael Abbott (responsabile cloud services).

