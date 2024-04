La telecamera di videosorveglianza Lenovo vi costa solo 23 €

Se volete tenere d’occhio l’uscio di casa potete approfittare dell’offerta in corso sulla telecamera di videosorveglianza Lenovo, un modello completo e performante che vi costa meno di 25 Euro.

Questa telecamera è ottima perché filma con un obiettivo da 5 MP che offre registrazioni leggere dal punto di vista dei file perché vengono creati in H.265, ma con una buona risoluzione, pari a 2.960 x 1.600 pixel. E poi oltre alla possibilità di spostare l’inquadratura anche da remoto c’è lo zoom 4x, perciò potete anche andare ad ingrandire un particolare in tempo reale.

Si controlla tramite app dallo smartphone: basta solo collegarla alla rete Internet, cosa che si può fare sia via cavo Ethernet RJ45, sia tramite WiFi a 2.4 GHz sfruttando le due potenti antenne incorporate.

È dotata di alcune funzioni intelligenti: ad esempio è in grado di avviare la registrazione soltanto quando rileva un movimento, magari segnalandolo anche con una notifica sul cellulare, e può persino ignorare quelle degli animali perché sa riconoscere gli esseri umani dal resto.

Tutte le registrazioni possono essere archiviate sul cloud oppure direttamente su microSD (massimo 128 GB), dove è possibile attivare la funzione di registrazione in loop con eliminazione automatica delle registrazioni più vecchie in modo da avere sempre le ultime riprese disponibili in locale.

È impermeabile, perciò si può usare anche all’aperto perché resiste sia all’acqua che agli sbalzi di temperatura e all’umidità, e grazie al microfono e agli altoparlanti integrati da 4 Watt è perfino possibile usarla come strumento per parlare con chi si trova nelle vicinanze.

Così, oltre a rassicurare i bambini che magari vengono lasciati soli in casa per qualche minuto (o per controllare il neonato e cantagli la ninna nanna a distanza), si può usare anche come videocitofono per chi non cel’ha e non ha modo di metterne uno: se suonano al campanello, l’app ve lo dice, e a quel punto potrete parlare col postino direttamente dalla telecamera.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 62 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 63% andando a spendere soltanto 22,91 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.