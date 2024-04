Samsung mette l’AI negli elettrodomestici della serie BESPOKE

A cinque anni dal debutto della serie BESPOKE, Samsung aggiunge al nome due lettere, AI, che però cambiano tutto. Questo acronimo – che sappiamo bene indicare tutte quelle tecnologie di intelligenza artificiale di cui si parla ormai ogni giorno – infatti rappresenta un cambiamento profondo per 14 elettrodomestici del marchio tra frigoriferi, aspirapolvere e lavapavimenti, lavatrici, lavasciuga e piani a induzione.

Tutti questi dispositivi in comune hanno uno schermo, generalmente un LCD touch da 7 pollici, e un nuovo processore governato dall’AI, che amplificano le potenzialità in quelle case in cui sono presenti due o più dispositivi della serie Samsung SmartThings. Il tutto combinato a WiFi, fotocamere interne e all’omonima app da cui si riesce a controllare tutto anche a distanza.

L’AI in tutti i giorni

Una delle novità più interessanti integrata in questi schermi è la Map View che fornisce una vista tridimensionale della casa, dalla quale poter controllare tutti i dispositivi connessi.

Ad esempio se si sta cucinando e ci si accorge che in casa comincia a fare troppo caldo, è possibile accendere l’impianto di climatizzazione direttamente dallo schermo del piano a induzione senza lasciare le pentole incustodite. Oppure se si sta facendo il bucato e si vuol far partire l’aspirapolvere robot in salotto, l’avvio può essere dato direttamente dalla lavatrice senza doversi spostare.

Da questi schermi si può accedere anche a musica e video presenti online, potendo così intrattenersi durante le faccende domestiche. O nel caso della cucina, si possono sfogliare le ricette direttamente sul posto senza bisogno di avere a portata di mano smartphone e tablet.

Il telefono rimane comunque un dispositivo centrale perché grazie all’app SmartThings elimina il bisogno di dover trovare il telecomando dei singoli elettrodomestici in quanto offre tutte le stesse funzioni di controllo remoto.

Foto di Samsung

Anche AI generativa

Dentro la nuova gamma Samsung BESPOKE AI c’è anche l’intelligenza artificiale generativa, principalmente data dall’integrazione dell’assistente vocale Bixby.

L’azienda spiega che è possibile interagire con gli elettrodomestici in maniera più profonda perché adesso è possibile dare istruzioni molto più complesse, come ad esempio “accendi il condizionatore con modalità WindFree e fammi sapere com’è il tempo“.

Questa AI è anche in grado di recepire richieste in successione, come ad esempio “spegni il condizionatore”, e subito dopo “e anche la TV“; e può trovare soluzioni ai problemi di tutti i giorni, con input generici come “il soggiorno è umido” oppure “che devo fare con tutte le patate che ho comprato ieri?”

Sicurezza e privacy

Samsung dice che tutta la nuova gamma si basa sulla piattaforma Knox Matrix che protegge i dati raccolti dai dispositivi, e molti di questi hanno già ottenuto la certificazione Diamond di UL Solutions, un’azienda leader in questo settore.

Foto di Samsung

Premi per chi risparmia

Per chi li acquista c’è anche l’iscrizione al Samsung Rewards, un programma che premia gli utenti che risparmiano energia affidandosi alla modalità AI Energy, in sostanza regalando crediti da spendere sui negozi e sulle piattaforme di Samsung.

Ambiente

L’impegno è anche quello di ridurre l’impatto sull’ambiente dell’azienda e degli stessi clienti.

Da una parte sono in corso diverse collaborazioni, ad esempio con l’azienda di servizi pubblici Southern Company, con la comunità di Brobyholm in Svezia e col programma British Gas, tutte con l’obiettivo di limitare e infine eliminare del tutto l’impatto degli elettrodomestici al fine di costruire una casa che loro chiamano Net Zero, ovvero un’abitazione in grado di prodursi da sola tutta l’energia di cui ha bisogno.

Dall’altra si sta cercando di limitare gli interventi di sostituzione delle parti e di riciclaggio attraverso la funzione AI Hybrid Cooling, nuovi componenti termoelettrici e con filtri a bassa manutenzione.

Si mira lontano, con l’obiettivo di usare resina riciclata al 50% entro il 2030 e plastica riciclata al 100% entro il 2050.

Queste come è facile immaginare sono solo alcune delle possibili sfaccettature dell’AI: in questa sezione del nostro sito trovate le notizie sugli altri impieghi attuali e futuri. Tutto quel che invece riguarda la domotica, la sicurezza, il risparmio energetico, la green economy e l’abitare sostenibile è raccontato in questa sezione del nostro sito.