Facebook ha un lettore video tutto nuovo

È appena cambiato il modo in cui visualizziamo i video su Facebook: l’azienda proprietaria Meta ha appena annunciato un nuovo lettore video predisposto per tutti i filmati che circolano sulla piattaforma, che si tratti di Reels (cosa sono, come funzionano), dirette oppure video caricati da pagine e utenti.

Insomma, di qualsiasi filmato si tratti, ora c’è una sola interfaccia a gestirli, uniformando così funzioni e controlli per rendere più facile apprezzare i contenuti disponibili su Facebook.

Il nuovo lettore video è disponibile soltanto se si accede al social network tramite app e mira a semplificare la visualizzazione di questi contenuti.

Cosa è cambiato

In pratica se ci si imbatte in un video e lo si tocca in qualsiasi punto, viene automaticamente ingrandito e visualizzato a schermo intero in verticale. Se poi si tratta di un video orizzontale, sarà sufficiente girare lo schermo o cliccare sul bottone Clicca per ingrandire visibile al centro della schermata per cambiare l’orientamento in modo da sfruttare al meglio tutto lo schermo disponibile.

Come su TikTok, ora è anche visibile uno slider nella parte inferiore dello schermo che consente di scorrere velocemente all’interno della traccia video.

Da Netflix e gli altri servizi di streaming invece Facebook ha preso in prestito i pulsanti a centro schermo per saltare avanti o indietro di 10 secondi con un click, in modo da superare velocemente le parti che si ritengono noiose o tornare al volo indietro per riascoltare/rivedere ciò che si è appena sentito/visto.

In questa nuova interfaccia è stata poi inserita una sezione che raccoglie e consiglia i video più pertinenti indipendentemente dalla loro durata: così se ad esempio si sta guardando un video che mostra un trucco particolare, Facebook potrebbe individuare e suggerire la visione del tutorial che permette di replicarlo; oppure se si tratta di una pietanza, ne affiancherà la ricetta; e via dicendo.

Oltre che all’interno del lettore video, i video simili a quello che si è appena visto (per questo compito sappiamo che ci pensa l’AI, ndr) potrebbero comparire anche tra i consigliati nella pagina principale, dove Facebook promette anche di aumentare il numero dei Reels (presumibilmente compresi anche quelli di Instagram) mostrati quando si accede all’app.

Quando arriva

Questo nuovo lettore video è già arrivato nelle app di Facebook per iPhone, iPad e Android negli Stati Uniti, ma alcuni dei nuovi controlli saranno visualizzati da tutti gli utenti entro le prossime settimane. Per il rilascio in tutto il mondo invece bisognerà aspettare ancora qualche mese.

Facebook si sta impegnando molto per aumentare la visibilità dei video che circolano sulla propria piattaforma, anche perché non è un segreto che da qualche anno a questa parte soprattutto tra gli adolescenti l’uso del social in questo senso è crollato: per i video, preferiscono YouTube.