La versione web di Photoshop sarà gratis per tutti

Adobe ha cominciato a offrire la possibilità di testare la versione web di Photoshop, una release della nota applicazione di fotoritocco ed elaborazione delle immagini che è possibile sfruttare direttamente da browser come Firefox, Safari e Chrome per effettuare modiche a a immagini e foto.

Il sito statunitense The Verge riferisce che Adobe sta testando la versione gratuita di Photoshop web in Canada, permettendo agli utenti di accedere all’app web dopo avere creato un account Adobe (gratuito). Adobe descrive il servizio come “freemium”, ed è dunque facile immaginare che alcune funzionalità saranno gratuite, altre a pagamento (riservate agli abbonati).

Funzionalità base saranno ad ogni modo gratis per tutti e Maria Yap, Vice Presidente di Adobe responsabile digital imaging, ha spiegato che l’azienda vuole rendere più accessibile l’app e permettere a più persone possibile di provarla.

Una prima versione web di Photoshop era stata presentata a ottobre dello scorso anno, insieme alla versione web di Illustrator; Adobe all’epoca aveva parlato di questa possibilità come il primo passo verso un futuro nel quale i software in questione potranno essere eseguiti direttamente da browser.

Photoshop e Illustrator per il web offriranno, tra le altre cose, funzionalità di collaborazione, permettendo a più persone di lavorare sullo stesso file (anche a distanza), lasciare commenti, ecc.

La disponibilità di una versione web di un’applicazione come Photoshop permetterebbe, tra le altre cose, di offrire funzionalità di editing anche con i Chromebook, portatili con i quali la maggior parte delle applicazioni e dei dati che risiedono nel cloud anziché sulla memoria del computer stesso.

“Voglio che Photoshop sia utilizzabile dove l’utente si trovi”, ha spiegato Yap, “senza bisogno di avere una macchina top di gamma per farlo funzionare”.

Adobe non ha indicato tempistiche sulla disponibilità della versione freemium per tutti; l’azienda ha nel frattempo aggiornato la versione desktop di Photoshop (per macOS e Windows), integrando nell’ultima release novità quali l’alterazione della trasformazione cilindrica (la possibilità di curvare elementi grafici e avvolgere un livello Testo intorno alla superficie cilindrica arrotondata), novità per la maschera di selezione ((a funzionalità Migliora capelli permette, tra le altre cose, di migliorare i risultati durante l’elaborazione di immagini di animali), miglioramenti alle guide (possibilità di ffettuare una selezione multipla e spostate più guide insieme sull’area di lavoro a livello di singolo documento) e altre novità ancora.

Adobe ha anche mostrato l’anteprima dei nuovi Neural Filters, libreria di filtri che consente di richiamare flussi di lavoro avanzati che, con pochi click, consentono di eseguire modiche avanzate alle immagine sfruttando l’apprendimento automatico.