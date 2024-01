LaCie, sicurezza e velocità con le nuove unità Mini SSD Rugged

LaCie (brand di Seagate Technology,) ha annunciato LaCie Rugged Mini SSD, nuova unità portatile in grado di offrire fino a 4TB di storage veloce e in uno spazio compatto, un dispositivo che il produttore indica come “resistente”, ideale per i content creator per le performance elevate, progettato per semplificare la cattura, la memorizzazione e il trasporto di file, video e foto, senza problemi.

La velocità di lettura indicata dal produttore arriva a 2000MB/s; l’unità vanta connessione USB 3.2 gen 2×2 (USB 20Gbps), compatibile con host USB 40Gbps, USB 10Gps, Thunderbolt 4 e Thunderbolt 3, compresi gli ultimi iPhone (iOS 14 o seguenti), MacBook, iPad (iPad Pro di terzae generazione e iPad Air di 4a geneazione o segguenti con iPadOS 14 e seguenti) e PC vari.

LaCie afferma che il 30% dei materiali usati per la realizzazione dell’unità sono materiali riciclati post-consumo. L’unità è certificata IP54 (protetta dai depositi di polvere e dagli spruzzi d’acqua che non penetrano all’interno dell’alloggiamento); la protezione include anche cadute da 3 metri, e secondo il produttore resiste sotto il peso di un’auto da 1 tonnellata.

LaCie Rugged Mini SSD è compatibile con Windows, macOS, iPadOS e include il software LaCie Toolkit per backup e mirroring. Il produttore offre anche tre di data recovery e un mese di abbonamento ai piani della Adobe Creative Cloud.

I prezzi di listino negli USA delle unità LaCie Rugged Mini SSD sono di 79,99$ (per la versione da 500GB), 119,99$ (1TB), 189,99$ (2TB) e 349,99$ (4TB). I prodotti LaCie si trovano nelle diverse varianti anche su Amazon.