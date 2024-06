L’AI di Cupertino si chiamerà Apple Intelligence

Pubblicità

Il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg fa un riassunto delle novità che Apple dovrebbe presentare in occasione WWDC (conferenza sviluppatori) di quest’anno, e una curiosità che emerge è che l’Intelligenza Artificiale di Apple sarà denominata “Apple Intelligence” con varie funzionalità integrate nei futuri sistemi operativi di iPhone, iPad e Mac.

Gurman conferma che alla WWDC24 si parlerà anche della partnership con OpenAI, la società nota per chatbot come ChatGPT, specializzata nel dialogo uomo-macchina. Il redattore di Bloomberg riferisce ancora dell’anteprima del nuovo software per il visore Vision Pro, per Apple Watch e la piattaforma TV.

Alle funzionalità AI la Mela dedicherà metà del keynote della WWDC; altre novità che dovrebbero essere mostrate riguardano funzionalità differenti, come ad esempio la possibilità di personalizzare ancora più a fondo iPhone e migliorie per Apple Watch.

L’approccio di Apple prevede l’integrazione con più app possibili, con l’obiettivo di semplificare maggiormente le attività quotidiane degli utenti, e con meno attenzione a funzioni che riguardano, ad esempio, la generazione di immagini e video. Le nuove funzionalità saranno opzionali: sarà in altre parole l’utente a decidere se vuole attivarle o no. Alcune funzionalità richiederanno dispositivi recenti (es. iPhone 15 Pro o modelli seguenti); con iPad o Mac, sarà necessario disporre di modelli con chip M1 o più recenti.

Alcune funzionalità saranno gestite da una AI di Apple, altre da strumenti messi a disposizione da OpenAI. Vari servizi sfrutteranno peculiarità “on-device” (sul dispositivo), per altri si farà ricorso a servizi cloud (il sistema operativo sarà in grado di determinare qual è l’approccio migliore).

Dopo aver fatto vanto per anni di come per Apple la privacy sia un diritto fondamentale e di come i suoi prodotti siano progettati per difenderli, a Cupertino devono trovare il modo di bilanciare Intelligenza artificiale e ruolo della protezione dei dati personali (si vocifera a questo proposito di sale cloud di Apple con server dedicati, costruiti ad hoc da Apple tenendo conto di queste problematiche).

Ne dovremmo sapere di più in occasione della Worldwide Developer Conference (WWDC) che inizia 10 giugno, evento nel corso del qual dovremmo capire meglio cosa ha in serbo Apple nella sua rincorsa verso l’Intelligenza Artificiale.

A novembre dello scorso anno è circolata voce di iOS 18 come un “progetto ambizioso”, con importanti nuove funzionalità e altre ancora in termini di design, insieme a migliorie in termini di performance e sicurezza. Per tutto quello che sappiamo finora di iOS 18, il link da seguire è questo.