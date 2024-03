iOS 18 con schermata Home più personalizzabile

Tar le novità in cantiere per iOS 18 – futura versione del sistema operativo di iPhone che dovrebbe essere presentata in anteprima a giugno – sono previste funzionalità che permetteranno di personalizzare ancora di più la schermata Home.

Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg, spiegando che Apple renderà più facile personalizzare l’Home screen senza indicare però ulteriori dettagli. Da iOS 14 in poi, Apple offre varie possibilità di personalizzazione della schermata Home, e le app sono raggruppate automaticamente per categorie (es. le app di social media nella categoria Social network), le app usate più spesso vengono automaticamente riordinate in base all’utilizzo e quando si installano nuove app queste vengono aggiunte alla Libreria app, ma l’utente può cambiare la destinazione.

Secondo le indiscrezioni circolate finora, in iOS 18 vedremo numerose novità legate all’Intelligenza Artificiale, con app e funzioni di sistema che sfrutteranno molto più di ora machine learning, reti neurali e AI in generale.

Altre novità previste per iOS 18 riguardano alcune funzioni legate all’Accessibilità, inclusa una modalità “Modalità Apparecchi Acustici” per AirPods Pro utile per chi ha difficoltà con l’udito.

Secondo Gurman, con iOS 18 Apple offrirà su strumenti AI utili per gestire la quotidianità, con funzioni che sarà possibile usare alla stregua di chatbot come ChatGPT e simili.

C’è chi afferma che in iOS 18 vedremo anche un design diverso, più simile a visionOS ma quest’ultima è una indiscrezione da prendere con le molle.

In tutti i casi, iOS 18 sarà l’aggiornamento più importante di sempre per iPhone, con moltissime novità, come già detto, legate all’AI. Anche gli sviluppatori dovrebbero essere in grado di sfruttare l’IA generativa per loro progetti, con API dedicate. A novembre dello scorso anno è circolata voce di iOS 18 come un “progetto ambizioso”, con importanti nuove funzionalità e altre ancora in termini di design, insieme a migliorie in termini di performance e sicurezza.

Ovviamente mancano ancora mesi e, se tutto procede regolarmente, la prima beta di iOS 18 sarà mostrata al pubblico nell’ambito della conferenza sviluppatori (WWDC) evento che tipicamente si svolge a giugno.