Lampada LED wireless per interni con sensore di movimento: tre a 17,99 euro

Tre lampade LED wireless con sensore di movimento a 17,99 euro. E’ il prezzo che si ottiene grazie ad un codice sconto sull’acquisto della soluzione di OxyLED, una lampada portatile che si accende autonomamente grazie ad un sensore di movimento.

Queste lampade si agganciano e si sganciano in un sol colpo a qualsiasi superficie attraverso una striscia magnetica inclusa in confezione (fissabile agevolmente grazie ad un adesivo 3M). Dotate di luci LED, si attivano automaticamente appena riconoscono un movimento attraverso l’apposito sensore (se non percepiscono movimenti per più di 15 secondi si spengono automaticamente).

La batteria è ricaricabile (attraverso una presa microUSB) inoltre il sensore è in grado di capitare un movimento fino a 3 metri di distanza, quindi possono essere una valida soluzione anche in giardino o nel viale di casa. Risultano ancor più interessanti all’interno della propria abitazione, magari per illuminare il contenuto di un armadio all’apertura delle ante oppure quello di un cassetto. Possono funzionare anche nei corridoi di casa, specialmente per dare una migliore visibilità al proprio animale domestico, oppure sugli scalini o in cucina.

Queste pratiche lampade sono vendute in confezione da 3 al prezzo di 20 euro. Se tuttavia inserite il codice J8KHFHKZ nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento le pagate 17,99 euro.