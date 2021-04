Oppo Enco Air, gli auricolari con tecnologia AI antirumore

Ci sono un paio di nuovi auricolari nel catalogo di Oppo: si chiamano Enco Air e sono di tipo TWS (sigla che significa True Wireless Stereo, ovvero completamente senza fili, come gli AirPods di Apple per intenderci), nonché dotati di cancellazione intelligente del rumore in chiamata supportata dall’AI e dalle tecnologie di Advanced Audio Coding. Questi auricolari promettono un’autonomia di 24 ore in ascolto musicale oppure 15 ore in chiamata e la custodia nella quale vengono riposti, dotata di una batteria da 4.000 mAh, permette di ricaricarli più volte, assicurando fino a 8 ore di autonomia con una ricarica di appena 10 minuti.

Montano due microfoni potenziati, come dicevamo, dalle tecnologie di AI per la cancellazione intelligente del rumore in chiamata. Il microfono situato sopra l’asticella degli auricolari raccoglie il rumore ambientale mentre quello posto al di sotto si occupa di captare la voce: così, i due microfoni lavorano insieme per raccogliere voci precise, rendendole più accurate e naturali, e simultaneamente elaborano il rumore ambientale per un suono più chiaro. Simulando il sistema uditivo binaurale umano, gli Oppo Enco Air tracciano in modo intelligente la voce umana e la separano dal rumore di fondo in tempo reale.

Le funzioni principali si controllano tramite tocchi sulle asticelle, ad esempio per mettere in pausa la riproduzione musicale, rispondere ad una chiamata in entrata sul cellulare collegato tramite Bluetooth (chip con tecnologia 5.2 e sistema binaurale simultaneo a bassa latenza che permette di ricevere il segnale allo stesso tempo da entrambi i lati degli auricolari, mantenendo la connessione stabile e senza interferenze) oppure interagire con l’assistente vocale. Gli aggiornamenti software si installano tramite l’app HeyMelody, disponibile sul Play Store di Google.

Gli auricolari Oppo Enco Air saranno disponibili nelle prossime settimane in Italia su Amazon e nei negozi di elettronica di consumo, nelle colorazioni bianco oppure nero, al prezzo di 99,99 euro.