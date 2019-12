Lampadina Colore Osram Bluetooth compatibile Homekit e Android: in offerta a 19,99 Euro

Nella marea di lampadine Wi-Fi che necessitano di un Router per essere controllate spiccano i modelli di OSRAM – LEDVANCE: sono lampade e strisce LED per la smart home con tecnologia Bluetooth che potete controllare o da un telefono Android con l’app Ledvance oppure con “Casa” o altre app compatibili con Homekit sia attraverso iPhone, iPad e Mac che Siri (anche su Apple Watch) anche in mobilità, in giardino… insomma anche dove il Wi-Fi non arriva

Ecco le specifiche in comune tra i vari prodotti dell’elenco completo che trovate su questa pagina.

La gamma Osram Smart+ Bluetooth può essere gestita direttamente da dispositivi Android o Apple in tutta semplicità, senza bisogno di gateway, hub o bridge

Compatibile con i dispositivi Android; attraverso l’app LEDVANCE SMART+, disponibile su Google Play Store, è possibile accendere e spegnere, cambiare colore, regolare l’intensità luminosa e la tonalità di luce

Compatibile con Apple Homekit; gestibile da iPhone, iPad e Apple Watch (iOS 10+) tramite l’app Casa preinstallata sui dispositivi Apple e i comandi vocali all’assistente digitale Siri.



Il raggio d’azione di Bluetooth è di circa 9 metri e potete controllare direttamente i dispositivi in casa o in ufficio da quella distanza ma se avete una Apple TV, un HomePod o un iPad con iOS 10 o superiore ed ovviamente anche il Wi-Fi il controllo può essere gestito anche da remoto.

La lampadina in offerta in queste ore su Amazon è una lampada colorata che consuma 10 Watt con una potenza luminosa equivalente ai 60 Watt, con attacco E27 (edison standard). E’ dimmerabile e ovviamente oltre alle varie colorazioni può assumere temperature colore del bianco da caldo a freddo.

E’ in offerta per qualche ora a soli 19,99 Euro invece che 49,99 Euro con uno sconto del 60%.

Su questa pagina trovate anche altre lampade LED Homekit con effetto incadescenza o striscie LED con sconto.