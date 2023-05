L’app Developer di Apple aggiornata per la WWDC

In occasione dell’imminente WWDC – l’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori – Apple ha aggiornato l’app Developer per Mac, iPad, iPhone e Apple TV dedicata agli sviluppatori, integrando il supporto a filmati dell’evento, notizie dedicate.

L’app Apple Developer è pensata per gli sviluppatori, per consentire loro di seguire la WWDC23 su Mac, iPhone, iPad e Apple TV, con aggiornamenti quotidiani e notifiche su ultime notizie, contenuti e attività. Permette di sfogliare i contenuti per argomento, registrarsi alle attività su Slack e ai laboratori individuali, guardare i video con collegh usando SharePlay, copiare il codice direttamente dai video delle sessioni in Xcode, leggere le storie in evidenza e altro ancora.

Apple non indica ovviamente dettagli sulla WWDC23 (per non rischiare di svelare quello che sarà presentato nel corso del keynote di apertura) ma rifereisce genericamente che l’ultima versione dell’app (si scarica da qui) permette di “esplorare tutto ciò che la WWDC23 ha da offrire”, incluse sessioni video, attività Slack, la possibilità di interagire direttamente con gli ingegneri e gli esperti Apple attraverso laboratori individuali.

La WWDC si aprirà con una panoramica sugli aggiornamenti in arrivo per tutte le piattaforme Apple nel corso dell’anno. Il keynote di apertura potrà essere seguito sul sito Apple, sull’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Al termine dello streaming, sarà disponibile on‑demand.

Apple ha fatto sapere che oltre ai video delle sessioni e ai laboratori individuali, durante l’intera settimana i team di engineering e design dell’azienda condurranno una serie di attività online su Slack per permettere agli sviluppatori di prendere parte a discussioni tecniche, ricevere risposta a eventuali domande e fare networking. Sarà possibile partecipare a Q&A su tecnologia o design, guardare i video di una sessione e porre domande a chi presenta, oppure fare networking anche grazie ad attività pensate per agevolare i contatti e gli scambi.

Tutto quello che sappiamo finora di iOS 17 è riassunto in questo articolo; qui un elenco di quello che Apple dovrebbe presentare in occasione della WWDC del 5 giugno.