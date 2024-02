L’app Security di Netatmo è tutta nuova e include i citofoni BTicino

L’ultima versione dell’app Home + Security di Netatmo per iPhone si aggiorna e Android offre una una lunga serie di novità che partono dall’interfaccia utente completamente ridisegnata, per arrivare al supporto dei citofoni BTicino insieme a tutte le periferiche a marchio Netatmo e Legrand (la casa madre francese di tutti i marchi citati).

Inizialmente progettata per controllare diversi modelli di videocamere Netatmo, nel tempo l’app Home + Security ha ampliato le proprie funzioni per includere la gestione delle serrature e dei sistemi di allarme intelligenti ; poi sono arrivati i rilevatori smart di fumo e di monossido di carbonio e quindi, più di recente, anche i citofoni connessi di Legrand e Bticino. In futuro l’app sarà in grado di gestire ulteriori tipologie di dispositivi intelligenti man mano che le aziende del gruppo Legrand li metteranno a disposizione.

Era dunque arrivato il momento di ripensarne l’ergonomia e renderne l’uso più intuitivo, per permettere agli utenti di avere sempre sott’occhio con più rapidità l’ecosistema per la sicurezza della propria casa.

Oltre a un design più moderno, l’ultima versione di Home + Security offre una navigazione più ergonomica e un accesso immediato a tre funzioni principali:

Dashboard: una visione d’insieme di quello che succede in casa, con la possibilità di intervenire direttamente in qualsiasi momento; News Feed: completamente rinnovato, tiene traccia degli eventi accaduti notificati dall’app e permette di riprodurne il contenuto; Impostazioni: è ora possibile gestire l’ecosistema casalingo, aggiungere dispositivi e modificare le preferenze relative alle notifiche.

È sempre possibile impostare come desiderato i parametri di funzionamento di ogni singolo dispositivo oppure creare scene che coinvolgono più dispositivi contemporaneamente.

Qui sotto nella galleria trovate la nuova interfaccia della App.

Tra le funzioni disponibili per l’utente abbiamo la possibilità di:

Impostare la Videocamera Esterna Intelligente per attivare il suo sistema di illuminazione nel caso in cui rilevi una persona o un’auto ma non un cane o un gatto;

per attivare il suo sistema di illuminazione nel caso in cui rilevi una persona o un’auto ma non un cane o un gatto; Venire riconosciuti dalla Videocamera Interna Intelligente così che, grazie alla funzione di geolocalizzazione, l’attività di sorveglianza sia riattivata automaticamente fino al vostro rientro a casa;

così che, grazie alla funzione di geolocalizzazione, l’attività di sorveglianza sia riattivata automaticamente fino al vostro rientro a casa; Assicurarsi che una videocamera interna o esterna al rilevamento di un’anomalia possa attivare la sirena interna o il sistema di illuminazione della videocamera esterna.

o il della videocamera esterna. Integrare l’accesso ai controlli del citofoni BTicino con firmware 2.0 o superiore come Classe 300 EOS, Classe 100X16E, Connected Easykit, citofoni IP e MyHomeserver1.

La nuova versione dell’app Home + Security è in fase di rilascio da martedì 6 febbraio per raggiungere gradualmente tutti gli account utente: se l’app store non ve la propone attivate manualmente l’aggiornamento.

