L’app Tattoo Trends è il punto di incontro tra tatuatori e clienti

Tatuatori o futuri tatuati, Tattoo Trends è ciò che fa per voi. Questa applicazione, sviluppata dall’italiana Inkstinct Inc., consente infatti di promuovere l’attività dei primi, allo stesso tempo offrendo le funzioni di motore di ricerca a tema per i secondi.

I tatuatori possono infatti creare un profilo personale, eventualmente importando le fotografie caricate sul proprio profilo di Instagram, ed usarlo sia per promuovere i propri lavori migliori, sia per dare un’occhiata ai tatuaggi fatti dagli altri artisti di tutto il mondo prendendo così spunto per nuove idee e proposte per i propri clienti.

Questi ultimi invece, se desiderano farsi fare il primo tatuaggio oppure vogliono cambiare tatuatore per il prossimo disegno – con una raccomandazione, perché tradizione vuole che i tatuaggi posseduti siano sempre di numero dispari – possono invece usare l’app Tattoo Trends per scoprire i tatuatori più vicini alla propria posizione, scoprire gli artisti più influenti o gli apprendisti più promettenti della propria città o di qualsiasi altra presente sulla mappa, ma anche semplicemente creare un profilo per mostrare al mondo i tatuaggi che già si posseggono. L’app può essere sfruttata anche per chiedere consigli a un esperto.

Quella gestita dall’applicazione è una piattaforma che permette di scoprire le tendenze relative all’arte del tatuaggio di ogni singola città del mondo in quanto include una lista completa e aggiornata di studi ed artisti italiani e non solo.

Tattoo Trends, dicevamo, è il frutto del lavoro dei fondatori delle pagine di Instagram @inkstinct.co e @inkstinctcolors e raccolgono centinaia di fotografie di tatuaggi (rispettivamente monocromatici oppure a colori) che possono essere usate come punto di partenza per prendere spunto sul disegno del prossimo tatuaggio.

Tattoo Trends è un’app gratuita compatibile con iOS 13 e iPadOS che si può scaricare su App Store in versione universale per iPhone, iPad ed Apple TV, dove il grande schermo diventa una vera e propria galleria di immagini tutte da sfogliare.