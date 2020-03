L’app Your Phone di Windows 10 consentirà il copia e incolla sugli smartphone Samsung

Grazie a Your Phone di Windows 10 sarà possibile copiare e incollare tra un PC Windows 10 e un dispositivo Samsung, nello specifico un Galaxy S20 o un pieghevole Z Flip.

Microsoft sta lavorando ad un paio di grandi funzionalità per l’app Your Phone di Windows 10, di cui i primi a beneficiarne saranno gli utenti di Insider Preview, che potranno testarle dopo dopo aver installato l’ultima build del sistema operativo desktop. Una di queste funzionalità è la possibilità di copiare e incollare testo e immagini tra un telefono e un PC; per questa particolare iterazione, tuttavia, la funzionalità sarà limitata solo tra un dispositivo Samsung Galaxy S20, 20+, S20 Ultra o Z Flip e un PC con Windows 10 versione di sistema 10 aprile 2018, o successiva.

Per attivare la funzione, un utente deve semplicemente aprire Impostazioni e attivare la relativa feature. Una volta accesa, sarà possibile copiare e incollare testo e immagini utilizzando i familiari comandi CTRL + C e CTRL + V o toccando e tenendo premuto lo schermo del telefono.

Inoltre, gli utenti potranno ora spegnere il display del proprio device mobile mentre utilizzano la visualizzazione dello schermo del telefono sul proprio PC. Microsoft chiama la funzione “schermo nero” e si avvia nel momento in cui una sessione viene avviata, chiudendosi automaticamente al termine della sessione. Gli utenti possono comunque accendere lo schermo dello smartphone premendo il pulsante di accensione, scorrendo lo schermo e attivando anche Bixby.

Infine, l’app Your Phone ora supporta anche i messaggi RCS per gli utenti Galaxy S20 e potrà vedere quando i loro messaggi vengono contrassegnati come “Letti”. Ancora una volta, solo gli utenti di Insider Preview ring Fast potranno accedere a queste funzionalità, almeno per il momento: coloro che non fanno parte del programma dovranno attendere la versione definitiva prima di poter iniziare a copia incollare contenuti e testo tra PC e smartphone.