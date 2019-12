iRobot Roomba 960 super robot per la casa in supersconto: 449 euro invece che 819 euro

Un robot per la casa in sconto? Amazon in questo ambito ha sempre ottime occasioni come l’ iRobot Roomba 960: a 449 euro invece che 819 euro, un prezzo da Black Friday Questo robot appartiene alla fascia medio-alta dell’azienda che ha fatto parlare di sé inventando di fatto questa nicchia di mercato oggi molto folta.

Come la maggior parte dei dispositivi automatici per la pulizia della casa “smart” ha un sistema di raccolta di residui come polvere, briciole e peli degli animali domestici. Ma in questo caso è anche in grado di adattarsi all’altezza dei tappeti e ai piccoli dislivelli di un pavimento, sollevare lo sporco e lo raccoglierlo analizzando la struttura della stanza e la collocazione dei pavimenti.

Il sistema a 3 fasi AeroForce fornisce una potenza fino a 5 volte superiore (rispetto ai sistemi AeroVac di Roomba serie 600); il filtro AeroForce High Efficiency trattiene le particelle di polvere catturando fino al 99% di polvere, sporcizia, allergeni Grazie allo smartphone potrete cioè programmarlo e verificare che sta facendo, incluso quando ha finito di fare la pulizia.

La batteria dura ben 120 minuti, offre un indicatore che segnala quando il serbatoio di raccolta dello sporco è pieno ed ha la funzione che lo rispedisce alla base per ricaricare la batteria e poi tornare a pulire da dove aveva lasciato nel caso in cui non riuscisse a spazzare tutto il pavimento con una sola carica (ottimo per le case di grandi dimensioni). Non manca la funzione muri virtuali per bloccare l’accesso a zone che non vogliamo fargli spazzare.

Questo sistema ha un prezzo di listino di 819 euro. Si trova anche a meno, intorno ai 550/600 euro. Durante il Black Friday è sceso molto di prezzo e ora è ancora sotto la soglia comune di prezzo: lo pagate 449 euro.