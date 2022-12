Apple Watch potrebbe misurare lo stress

L’Apple Watch potrebbe essere sfruttato per determinare con precisione i livelli di stress.

A riferirlo è il sito MyHealthyApple citando quanto emerso da uno studio dell’Università di Waterloo (Canada). Usando i sensori ECG di Apple Watch Series 6, i ricercatori hanno individuato una stretta correlazione tra alcuni dati ricavati dalla funzionalità ECG, come accelerazioni o decelerazioni del battito cardiaco, nelle persone che hanno partecipato ai test che hanno confermato livelli di stress al momento del rilevamento delle letture.

I modelli di riferimento che consentono di determinare lo stress sono indicati come ad elevata precisione, e lo studio conclude che l’Apple Watch ha un potenziale promettente nell’indicare lo stress; si evidenzia ancora che, giacché il dispositivo consente di rilevare ulteriori informazioni riguardanti la salute come dati sul sonno e sull’attività fisica, potrebbe essere possibile sfruttare ulteriori punti di riferimento nel modello usato per incrementare ulteriormente la precisione predittiva.

I ricercatori sostengono che l’Apple Watch potrebbe essere usato come supporto alla salute mentale, proponendo all’utente attività quali esercizi di respirazione per compensare i segnali di stress, rispondendo prontamente ai segnali che portano a cambiamenti nella salute mentale.

La possibilità di misurare lo stress non è una novità: funzionalità di questo tipo sono offerte in dispositivi di Samsung, Fitbit e Garmin; in alcuni smartwatch della concorrenza sono presenti funzioni per gestire lo stress, registrare gli stati d’animo, modalità per gestire lo stress con sessione di respirazione guidata, allenamento, meditazione, ecc.