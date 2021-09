L’AppleCare+ infinita arriva in Italia

L’estensione all’infinito della AppleCare+ arriva anche in Italia. L’opzione, lanciata per la prima volta ad aprile per i Mac venduti negli Stati Uniti, oggi vede così ampliarsi non solo le tipologie di dispositivi che supportano questa possibilità ma anche i paesi tra i quali come dicevamo è incluso anche il nostro. Ad aggiungersi alla lista sono tre nazioni europee: Spagna, Francia e Italia, che si vanno ad affiancare ai già presenti Australia, Canada, Germania, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti, per un totale quindi di nove paesi.

Perciò da questo momento tutti gli utenti di iPhone, iPad e Apple Watch che hanno attivato la copertura aggiuntiva AppleCare+ entro i termini previsti dall’acquisto possono prolungarne la durata acquistando l’estensione entro trenta giorni dalla scadenza. «Per scoprire se puoi acquistare la nuova copertura, vai su mysupport.apple.com e segui le istruzioni sullo schermo» scrive Apple nella pagina che annuncia questa novità. «La nuova copertura si rinnova automaticamente fino alla disdetta» e può continuare oltre 24 o 36 mesi «su base mensile o annuale, fino alla cancellazione».

Per il momento quindi l’estensione della copertura per Mac è disponibile ancora soltanto negli Stati Uniti e con il solo rinnovamento annuale mentre per iPhone, iPad e Apple Watch, come apprendiamo dalla pagina di supporto ufficiale, ora l’acquisto è stato reso disponibile anche nel nostro paese e con la possibilità di scegliere anche il piano con rinnovo mensile. Tra le righe si legge anche che Apple può decidere di interrompere la copertura in alcuni casi, qualora ad esempio le parti di ricambio non dovessero essere più disponibili: in queste occasioni comunque «verrà fornita preventivamente una comunicazione scritta».

AppleCare+, lo ricordiamo, offre una copertura maggiore rispetto a quella obbligatoria in Europa in quanto include uno sconto sulle riparazioni e fino a due sostituzioni del dispositivo per danni accidentali ogni 12 mesi. Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nell’articolo in cui analizziamo punto per punto tutti i vantaggi nel caso in cui si decidesse di sottoscriverne una per iPhone: nel caso voleste saperne di più vi invitiamo quindi a consultare tale articolo.