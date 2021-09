L’adattatore EasyULT mette in testa USB C su qualsiasi cavo USB-A

Quante volte vi sarà capitato di non poter collegare una periferica a uno dei nuovi MacBook o dispositivi Android dotati di una sola presa, quella USB-C? Ebbene, per rispondere a questo genere di esigenze esistono gli hub multi-porta, ma se avete bisogno soltanto di aggiungere una presa USB tradizionale (la USB-A) potete affidarvi all’adattatore EasyULT che si presta proprio per questo scopo.

Il vantaggio chiaramente risiede nelle dimensioni: è così piccolo che quasi si perde in tasca, ma proprio per questo diventa un accessorio che si potrà facilmente avere sempre a portata di mano, infilandolo in una borsa o uno zaino, in un astuccio o perfino in un porta-monete. Misura infatti 1,8 x 1,2 centimetri mentre lo spessore è poco maggiore di quello che richiede una spina USB funzionante.

Presenta una spina USB-C accompagnata da una piccola sporgenza che consente di collegarla alla relativa presa dei dispositivi senza dover necessariamente rimuovere un’eventuale custodia: in un sol colpo quindi la trasforma in una più classica presa USB dove poter collegare qualsiasi periferica, dalle chiavette USB ai dischi SSD, passando per tastiere e mouse con filo, oppure controller di gioco. O perché no, anche un mini-ventilatore USB.

La presa che aggiunge come dicevamo è una USB-A con tecnologia 3.0 e supporta la comunicazione OTG coi dispositivi, promettendo quindi un trasferimento dati fino a 5 Gbps tramite l’app “U disk”. E’ compatibile con le tecnologie Thunderbolt 3 ed è stata testata per poter sopravvivere e continuare a funzionare anche dopo più di 10.000 attacca-stacca.

Dalla scheda tecnica si legge che, tra i dispositivi compatibili, sono elencati: Samsung Galaxy S8 / S8 / S9 / S9 / S10 / S10 / S20 / S20, Note 8/9/10; Google Pixel 2/3/4 XL, LG V50 / V40 / V30 / G5 / G6 / G7 / G8; Huawei P20 / P20 Pro; MacBook Pro 2019 / 2018 / 2017; MacBook Air 2020 / 2019 / 2018. Praticamente qualsiasi laptop, tablet e smartphone con una porta USB-C per i quali sono purtroppo esclusi gli iPad Pro, presumibilmente per problemi di compatibilità con il sistema operativo.

Chi fosse interessato trova l’adattatore EasyULT in vendita su Amazon, dove è possibile acquistarlo al prezzo di 7,99 euro per singola unità.