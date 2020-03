L’arte gratis online con Sky Arte, da oggi in streaming 24 ore su 24

Sky Arte offre a tutti in maniera gratuita la possibilità di accedere al palinsesto trasmesso in streaming a partire da mercoledì 25 marzo 2020.

Sky, dopo aver reso disponibili agli abbonati, senza costi aggiuntivi, alcuni contenuti che non rientrano nei propri pacchetti, durante l’emergenza sanitaria per il Coronavirus ha deciso di offrire a tutti e in maniera gratuita il meglio del palinsesto di Sky Arte, trasmesso in streaming sul sito dedicato da Sky e su IGTV Sky Arte.

Per gli appassionati di arte, viaggi e documentari, la proposta di Sky è un’occasione unica di immergersi fra le meraviglie del patrimonio culturale internazionale grazie a film d’arte, documentari, veri e propri viaggi sul piccolo schermo nei luoghi della cultura italiana.

Un ingresso libero, insomma, ad alcuni dei programmi più attesi dagli appassionati su Sky Arte, come la serie Sette Meraviglie, dedicata ai simboli artistici del territorio italiano, Musei, incentrata sui tesori preziosi custoditi dalle sedi museali d’Italia, Italian Season e Italie invisibili, con percorsi inediti in tanti luoghi del Belpaese.

I film d’arte, invece, celebrano personalità che hanno segnato la storia dell’arte nei secoli, come Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Raffaello e Tintoretto. Sarà inoltre possibile accedere anche a contenuti dedicati agli appassionati di musica, come la serie 33 Giri Italian Masters, con episodi sulle note di Enzo Jannacci, Fabrizio De André, Vasco Rossi e molti altri.

Il palinsesto di Sky Arte si può seguire a partire da questo link al canale di diretta streaming di Sky Arte.

