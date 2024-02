AI Act, in Europa procede la prima legge al mondo su AI

Due gruppi chiave di legislatori al Parlamento europeo hanno ratificato un accordo provvisorio sulle regole per l’intelligenza artificiale AI Act che possono considerarsi storiche, in vista di un voto da parte dell’assemblea legislativa U_E in aprile che aprirà la strada alla prima legislazione mondiale su AI.

Le nuove regole AI Act mirano a stabilire le linee guida per una tecnologia utilizzata in una vasta gamma di settori, che vanno dal settore delle banche a quello delle automobili, dai prodotti elettronici alle compagnie aeree, nonché per la sicurezza e la forze dell’ordine.

Le norme regolamenteranno anche i modelli fondamentali o AI generativa, come quello sviluppato da OpenAI sostenuta da Microsoft, che sono sistemi di intelligenza artificiale allenati su grandi insiemi di dati, con la capacità di imparare dai nuovi dati per svolgere varie attività.

Così ha commentato una delle due commissioni del Parlamento europeo su X:

L’AI Act fa un passo avanti: i deputati di @EP_Justice e @EP_SingleMarket hanno approvato l’accordo provvisorio su una legge sull’intelligenza artificiale che garantisce la sicurezza e rispetta i diritti fondamentali

I paesi dell’UE hanno dato il loro sostegno all’inizio di questo mese dopo che la Francia ha ottenuto concessioni per alleggerire l’onere amministrativo sui sistemi AI ad alto rischio e offrire una migliore protezione per i segreti commerciali. Tuttavia le grandi aziende tecnologiche sono rimaste caute, preoccupate per la formulazione vaga e generale di alcuni requisiti e per l’impatto che tali norme potrebbero avere sull’innovazione.

La tecnologia AI sta spingendo investimenti e quotazioni delle società in prima linea per sfruttare questa tecnologia dal potenziale immenso: grazie all’impiego dal 2019 di AI e apprendimento automatico, Amazon riduce costi e sprechi migliora spedizioni e sostenibilità.

