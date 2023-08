Lavavetri automatico LIECTROUX HCR-10 in offerta

Che fatica lavare i vetri delle finestre! E quanto tempo sprecato! Ma se vi affidate a LIECTROUX HCR-10, tutto questo diventerà un ricordo lontano. Nel caso fate attenzione all’offerta in corso perché vi permette di risparmiare un terzo del prezzo.

Si tratta infatti di un robot che fa tutto da solo. Chi ha già in mente gli aspirapolvere automatici deve semplicemente applicare lo stesso concetto alla pulizia di vetri e piastrelle. Questo dispositivo infatti è in grado di arrampicarsi da solo sulle pareti verticali e vi si tiene saldamente incollato grazie ad un motore che, con potenza di aspirazione pari a 2.800 Pa, crea un effetto di risucchio talmente potente che vi si potrebbero appendere 100 kg di peso senza che il robot si sganci e cada rovinosamente a terra.

In caso di interruzione di corrente c’è una batteria di emergenza che mantiene il robot fermo e agganciato al vetro per circa 20 minuti, in modo da dare il tempo di andarlo a sganciare per evitare che cada, e qualora decideste di affidare la pulizia dei vetri in vostra assenza sarà comunque possibile assicurarlo al soffitto con la corda in dotazione in modo che resti appeso senza cadere a terra.

Rispetto ad altri robot di questo tipo ha l’ulteriore vantaggio di vaporizzare dell’acqua in modo da bagnare la superficie del vetro da pulire: c’è un serbatoio da 30 ml (sufficienti per 10-20 mq) all’interno del quale si può eventualmente mettere una goccia di detergente in modo da automatizzare l’intero processo di pulizia senza dover far nulla.

Questa viene eseguita da due rotori coperti da un panno in microfibra che si muovono lungo la superficie con movimento intelligente: è perfino in grado di rilevare automaticamente i confini in modo da non perdere stabilità durante la pulizia.

Si può usare per specchi, piastrelli, finestre, porte a vetro e via dicendo, e grazie ai 4 metri di cavo più 1,5 metri di cavetteria collegata all’alimentatore, c’è ampio margine di movimento, in modo da poter pulire agevolmente anche grandi finestre, sia dal lato interno che da quello esterno, facilitando così la pulizia di vetrate di uffici, centri commerciali, scuole e case residenziali.

Questo robot si può controllare facilmente col telecomando in dotazione. Consuma 80 Watt, produce un rumore di circa 65 dB ed è piuttosto compatto (misura 30 x 15 centimetri ed è spesso 7 centimetri).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 153,50 € potete risparmiare il 30% spendendo 107,63 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.