I migliori comics e fumetti per l’estate

In Italia c’è un po’ di ritardo sul tema: chi fa “l’autore di fumetti” è visto come un personaggio un po’ di serie B. Invece, in Francia, Belgio ma anche Spagna, Regno Unito e Germania, il fumetto è una cosa seria. Almeno, tanto quanto un libro “solo” scritto. Ci sono fumetti per intrattenersi, fumetti per commuoversi, per sognare, per imparare, anche per sentirsi migliori.

Perché in realtà il fumetto sta a metà strada fra il romanzo e il cinema. Mentre il romanzo lascia la massima libertà al lettore (le parole evocano immagini che deve essere il lettore a costruire, e i tempi di lettura sono dettati dalla sua voglia di girare la pagina), il cinema “chiude” dentro una macchina per l’intrattenimento che sembra un sogno (le immagini e la musica “portano” via lo spettatore, che resta a guardare la storia mentre si sviluppa).

Ecco, il fumetto è a metà proprio per questo: lascia spazio e tempo all’immaginazione come fa il romanzo, certo, ma si prende cura di definire e mostrare molte cose proprio come fa il cinema. Inoltre, tante storie del fumetto sono diverse e sorprendenti. Non ci sono solo le “cose qualunque”.

Qui abbiamo voluto fare una nostra raccolta assolutamente obliqua: novità ma anche classici, idee suggestive, pop o serissime, soprattutto cose purtroppo poco lette rispetto a quanto meriterebbero ma (speriamo) gradite dai nostri lettori. Buon divertimento.

Tex. La valle del terrore

Questo è considerato un capolavoro non soltanto perché è una gran bella storia di Tex scritta da Claudio Nizzi, ma soprattutto perché è un capolavoro grafico illustrato da Magnus, alias Roberto Raviola. Ci mise tantissimo (qualche anno) ma riuscì a completarlo prima di morire. È il suo testamento e uno dei più spettacolari esempi di arte del fumetto di sempre. La storia è ambientata nella valle dello Yuba River ed è una classica avventura di Tex Willer e Kit Carson con qualcosa in più. Questa edizione è straordinaria e restituisce giustizia non solo alle tavole di Magnus ma anche ad alcuni dei suoi lavori preparatori.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il commissario Spada – Tutte le storie

È il capolavoro di Gianluigi Gonano e soprattutto di Gianni De Luca. Un volume enorme, ricchissimo e dal prezzo decisamente contenuto: una occasione imperdibile un prezzo del genere per 700 e più pagine di fumetti di qualità ben stampati con carta ottima. La storia. Tra il 1970 e il 1982 Gianluigi Gonano e Gianni De Luca progettano e creano (Gonano ai testi, De Luca ai disegni) la serie del commissario Eugenio Spada, un personaggio e un proposito narrativo destinati a entrare nella storia del fumetto italiano del Novecento. Come recita la motivazione del premio Yellow Kid 1971, il commissario Spada emerge immediatamente quale «personaggio modernissimo per creazione grafica, linguaggio e contenuto» e continua oggi a esercitare il proprio magistero con immutata, se non accresciuta, incisività.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

L’Incal

Due dei più grandi autori del mondo del fumetto, lo scrittore e regista Alejandro Jodorowsky e il mitico disegnatore francese Moebius hanno realizzato uno dei fumetti più importanti di sempre: L’Incal. Questa edizione ampliata è la migliore disponibile sul mercato. Il mondo di John Difool è un lontano futuro, un’epoca barocca di alta tecnologia e di grandi contraddizioni. L’universo conosciuto è minacciato da un’entità malvagia e quasi onnipotente, la Tenebra. Per fronteggiare il pericolo, una forza mistica dormiente da millenni si risveglia e John viene scelto per generare la creatura destinata a salvare il cosmo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

La Divina Commedia

Quando si dice che in Italia non pubblichiamo fumetti sulle cose importanti, per fare cultura, come accade in Francia ad esempio o in Giappone, facciamo un grande torto a Marcello, cioè l’autore toscano Marcello Toninelli. “Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita … “. Così la raccontava l’Alighieri, ma è risaputo che… faceva la Commedia! Marcello, che come tutti i senesi è in contrasto coi fiorentini fin dai tempi di Montaperti, la racconta in un altro modo. Decisamente più divertente. Nell’Oltretomba nato dalla sua irriverente fantasia Omero gioca a mosca cieca e Cerbero mangia alla mensa diavoli, mentre le anime del Purgatorio si divertono con i pietroni animati della Donna Ragna e si giocano il Paradiso a tombola, e i beati si affrontano alla Ruota della Cultura sotto l’attenta sorveglianza di Parrocop! Seguendo puntigliosamente il tracciato dell’opera originale, ma occhieggiando di continuo al nostro presente, in un esplosivo susseguirsi di strisce umoristiche Marcello ha realizzato con quest’opera una completa, rigorosa ed esilarante parodia a fumetti del capolavoro dantesco. In appendice l’autore ricostruisce con un certosino lavoro di documentazione la vita del “ghibellin fuggiasco” dalla nascita alla morte in esilio e, sempre usando la personalissima narrazione a vignette, ce la mostra attraverso il filtro deformante della sua incontenibile ironia. Un volume tutto a colori per appassionati della Divina Commedia e della Letteratura Disegnata, per studenti e insegnanti, per giovani e meno giovani.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Leone – Appunti di una vita

Carmine di Giandomenico è uno dei più importanti autori e disegnatori di comics nel mondo: lavora per Marvel e DC e il suo tratto è noto a milioni di lettori. Francesco Colafella non gli è da meno con questo lavoro complesso, intrigante, graficamente ricchissimo. Su ogni pagina si sovrappongono quattro linee temporali, azzerando il senso del divenire e facendoci sprofondare nella memoria. Leone è la storia biografica di un musicista italiano, con una tromba in tasca e un cuore grande. Un viaggio verso la Grande Mela a inizio secolo, alla ricerca del Jazz e della libertà. Ritornare a casa per una guerra che non era sua, ma per la necessità di salvare delle vite dalla deportazione nazista. Questa è la vita di Leone, un uomo straordinario che ha salvato centinaia di vite e migliaia ne ha ispirate con la sua musica.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Black Widow

Chi non conosce l’eroina dei Vendicatori della Marvel? L’unica persona normale, cioè senza superpoteri, in mezzo a un gruppo di eroi potentissimi? Vedova Nera del cinema è solo una centesima parte della profondità e ricchezza narrativa che ha reso invece fondamentale il personaggio a fumetti. In questa miniserie (sono usciti i primi tre di sei volumi) Kelly Thompson ai testi e la nostra Elena Casagrande alle matite e chine, lavorano a una delle più riuscite reinterpretazioni dell’eroina. Un lavoro notevole, che doveva uscire in contemporanea con il film (poi ritardato causa Covid) ma che nonostante questo ha vinto un premio Eisner, l’Oscar del fumetto.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il porto proibito (Artist Edition)

Ne avevamo già parlato ma ci torniamo: questa saga di Teresa Radice (autrice) e Stefano Turconi (disegni) è una delle cose più interessanti nate in Italia negli ultimi anni. I due, che sono anche una coppia nella vita, nascono professionalmente nel mondo Disney (come potete vedere più avanti) e hanno prodotto storie notevolissime. Ma da quando si sono messi in proprio, scrivono e disegnano veri e propri romanzi a fumetti, come questa straordinaria e magica avventura. Abel, giovane naufrago senza memoria, restituito dal mare perché sveli un mistero che il mare ha inghiottito. La storia di un amore così puro da squarciare il velo della morte e il cuore di chiunque la legga. Un’edizione di grandi dimensioni con un quaderno di disegni inediti a colori in appendice, per celebrare le tavole di questo classico moderno del fumetto.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Edizione maxi di Ducks on the road, L’isola del tesoro e Orgoglio e pregiudizio

Abbiamo celebrato poco sopra il talento di Teresa Radice e Stefano Turconi nella creazione dei loro personaggi e delle loro storie. Ma in realtà sono stati dei geni anche nella creazione di storie per il mondo dei topi e dei paperi. Questa edizione deluxe di tre loro avventure è a nostro avviso favolosa. “L’Isola del Tesoro”, “Orgoglio e Pregiudizio” e “Ducks on the road”: tre avventure contenute in un cofanetto imperdibile. Teresa Radice e Stefano Turconi esprimono al meglio la capacità di interpretare in chiave disneyana la grande letteratura “classica” ma anche i ritmi e i colori del flower power in un mix di ricostruzione storica e arte del fumetto. Studi dei personaggi e bozzetti impreziosiscono i volumi contenuti nel cofanetto, reso ancora più esclusivo dalla copertina inedita realizzata per questa nuova edizione di Orgoglio e Pregiudizio.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Toto – L’erede di Don Chisciotte

Fabio Celoni è uno dei più quotati artisti del mondo del comics italiano e internazionale. La sua sensibilità di artista completo, nato in Disney ma passato attraverso percorsi di ricerca del fumetto incredibili, ha prodotto uno dei lavori più raffinati e storicamente intriganti sulla figura del geniale Principe Antonio De Curtis, in arte Totò. In occasione del 55° anniversario della scomparsa di Totò, il Principe della risata, ecco il primo volume di Totò in L’erede di Don Chisciotte, opera concepita da Fabio Celoni a partire dal recupero di un trattamento cinematografico mai portato sul grande schermo, scritto a più mani da grandi sceneggiatori del passato come Antonio Pietrangeli, Cesare Zavattini, Lucio Battistrada e altri ancora. Un’occasione unica per portare alla luce un progetto che celebri il grande umorismo di Antonio De Curtis, il Principe Totò, che al suo fianco vedrà il sodale di una vita, Aldo Fabrizi, nei panni di un irresistibile Sancho.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Residenza Arcadia

Daniel Cuello è nato in Argentina ma è emigrato a otto anni, con i suoi genitori, da una terra che stava per attraversare uno dei periodi più bui e tristi, con la dittatura militare, il dramma dei desaparecidos e le disperate proteste sociali che sono seguite. Maturato nel corso degli anni per via del suo talento per il disegno ma soprattutto per la narrazione di storie bellissime e profonde, accattivanti, apparentemente semplici ma in realtà estremamente complesse, Cuello è diventato estremamente popolare in Italia e all’estero con tre graphic novel che coesistono nello stesso universo di cui questa è la prima in ordine cronologico. “Residenza Arcadia” è un microcosmo che pullula di emozioni taciute. Lamentazioni, rivendicazioni e le insondabili profondità di animi che guardano il mondo dal silenzio dello spioncino. Cuello ha il sapore dei racconti surreali di Quino e la piacevolezza di un maestro orologiaio, che mette assieme piccole miniature della realtà.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

11 luglio 1982

Autore ben noto soprattutto in Francia oltre che in Italia, Paolo Castaldi è un maestro della narrazione minimalista, che tocca temi socialmente impegnati e lo fa con un acquerello delizioso, spaesato, incisivo, a momenti quasi rubato alla mano di Hugo Pratt. Qui si festeggia la vittoria dell’Italia ai mondiali di Spagna del 1982, di cui sono appena ricorsi i quarant’anni. Da un maestro del graphic journalism sportivo, la finale dei Mondiali di calcio del 1982 raccontata ed evocata fra cronaca e mito, ricostruzione storica e commedia umana, con uno sguardo su un’Italia capace, per un indimenticabile momento, di essere davvero unita.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Planetes (complete edition)

Makoto Yukimura non ha bisogno di presentazioni. Piuttosto, dobbiamo affrettarci a prendere questa raccolta prima che scompaia dai negozi e dalla rete. Makoto Yukimura ci racconta la lotta dell’uomo in un vicino futuro mentre cerca di conquistare lo spazio (e se stesso). I quattro volumi della serie sono qui raccolti in un tomo di più di 1000 pagine, con tutte le tavole a colori presenti nell’edizione originale.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

I miti di Cthulhu

Se c’è una cosa che ci manca più di H.P. Lovercraft e della sua Cthulhu è il disegnatore e autore argentino Alberto Breccia, famoso già per il suo lavoro tra gli altri con Héctor Oesterheld e il suo Eternauta. Qui il perturbante universo nato dalla fantasia di H.P. Lovecraft trova la sua perfetta traduzione visiva nel bianco e nero di Alberto Breccia sceneggiato da Norberto Buscaglia. Un capolavoro della nona arte che dalla prima uscita, nel 1974, non smette di affascinare e inquietare i lettori. Un libro fatto di incubi e visioni, capace di abbagliare squarciando l’oscurità racchiusa nel cosmo e nel cuore dell’uomo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Nippon Yokai

Il lavoro realizzato per l’editore Oblomov da Elisa Menini è unico. Premiato con il prestigioso premio Fumetto nella Gerla 2022 del festival Nuvole a Montereggio, è un’opera unica, semplice, coltissima e al tempo stesso bellissima. In una stanza, in piena notte, si accendono tante candele quanti sono i partecipanti al gioco. Ciascuno di essi, a turno, racconta una storia di fantasmi, e alla fine del racconto spegne una candela. La stanza si fa più buia al procedere del gioco. Alla fine, spenta l’ultima candela, si manifesta uno yokai, uno spirito potente, a volte benevolo, altre malvagio. Orchi, alberi parlanti, ragni, dragoni, gatti magici, spiriti del gelo e della neve popolano questi racconti che attingono dalla tradizione e alle leggende giapponesi. Elisa Menini rivisita con tocco contemporaneo, in direzione del manga, la tradizione iconografica giapponese di Hokusai e Horishige, riferimenti imprescindibili per il suo lavoro di artista.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Ramiro

Geniale, non c’è altro modo per definirla. Una fotografia perfetta di Milano e del nostro tempo. Finalmente l’intera saga di Ramiro racchiusa in un unico volume in nuovo grande formato A4 con copertina rigida e sovracoperta. Ramiro è un entusiasta che sogna di diventare uno chef famoso. Lavora come portiere di notte e per fuggire dalla solitudine imposta dal suo lavoro, si è creato un mondo tutto suo, un mondo di fantasia dove rifugiarsi quando la realtà diventa troppo noiosa. Unico amico è il suo coinquilino Frenki, classico arrogante so-tutto-io. La vita di Ramiro cambia quando viene selezionato per il talent culinario SuperChef condotto dal pluristellato chef Big Alfredo. Qui conosce Jojo, aiuto regista del programma e se ne innamora all’istante. Ed è qui che tutto si complica. Ramiro. Una vita da lucertola è un elogio all’errore raccontato attraverso una commedia romantica surreale, a tratti grottesca e action. La storia è divisa in capitoli che spesso cambiano il punto di vista e/o la regia. Leggetelo, dopo ci ringrazierete.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Le altre puntate di questa serie: