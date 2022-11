Le aziende tech frenano le assunzioni e tagliano posti

Varie grandi aziende del mondo informatico, incluse Amazon, Meta, Google e Apple, hanno bloccato le nuove assunzioni e stanno tagliando posti di lavoro.

Lo fa notare il New York Times evidenziando il blocco di nuove assunzioni da parte di Amazon, ma anche di altre aziende quali Lyft, che ha deciso di ridurre il personale del 13% (650 persone su 5000) e Stripe, che ha deciso di ridurre il personale del 14% (circa 1100 dipendenti in meno).

Le aziende legate a vario titolo al mondo IT hanno spianato la strada all’economia USA nell’ultimo decennio, sollevando il mercato azionario durante il periodo peggiore della pandemia, ma nelle ultime settimane sempre più aziende hanno annunciato risultati fiscali dai quali si evince l’impatto delle tensioni economiche mondiali, si notano gli effetti dell’inflazione e dell’aumento nei tassi di interesse.

I social media si trovano a dover affrontare una perdita di introiti dalle inserzioni. Meta, l’azienda sotto il cui cappello comprende Facebook e Instagram, ha fatto sapere che prevede conti pressoché invariati fino alla fine dell’anno, e ha in cantiere la riduzione del personale di alcuni team, puntando solo su assunzioni di alto profilo. Snap, l’azienda che sviluppa Snapchat, ha licenziato il 20% dei dipendenti ad agosto, puntando il dito contro complesse condizioni macroeconomiche. La scorsa settimana Microsoft ha riferito agli investitori che le assunzioni per il nuovo trimestre saranno minime. Anche Alphabet, la società che controlla Google e YouTube, ha riferito che per il trimestre in corso vi saranno poche assunzioni rispetto a quelle del trimestre precedente.

Altri licenziamenti sono già avvenuti in Twitter dopo l’acquisizione del social in questione da parte di Elon Musk; circa la metà della forza lavoro del social, 3.700 persone, perderà il lavoro e Musk intende anche invertire la policy attuale dell’azienda sul lavoro in remoto, chiedendo ai dipendenti rimanenti di presentarsi negli uffici.

Per quanto riguarda Apple, la Casa di Cupertino a ottobre avrebbe deciso di mettere in pausa le nuove assunzioni escluse le posizioni che riguardano ricerca e sviluppo, una scelta che secondo Bloomberg, avrà ad ogni modo impatto nelle funzioni aziendali e nella progettazione hardware e software.

