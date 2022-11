Foxconn produrrà auto elettriche con l’aiuto del Fondo sovrano saudita

Il Fondo sovrano saudita ha fatto sapere che produrrà auto elettriche nel più grande Stato arabo dell’Asia occidentale mediante una joint venture con Foxconn (la multinazionale che produce a contratto componenti elettrici ed elettronici per Apple e decine di altre aziende).

L’obiettivo è di creare nuove industrie e ridurre la dipendenza dal petrolio

Ceer – spiega Reuters – è il primo brand saudita nel settore automotive; produrrà veicoli in Arabia Saudita, progettando, fabbricando e vendendo una serie di veicoli destinati ai consumatori di Arabia Saudita e l’area MENA (Middle East and North Africa), regione che fa riferimento ad un’area che si estende dal Marocco all’Iran, e che include la maggior parte sia degli Stati mediorientali che del Maghreb.

Sono previsti sia berline, sia veicoli sportivi, ha spiegato il Public Investment Fund (PIF), riferendo ancora che i primi veicoli arriveranno nel 2025 e che Ceer attirerà oltre 150 milioni di investimenti diretti esteri, creando 30.000 posti di lavoro diretti e indiretti, e che secondo le proiezioni contribuirà entro il 2024 con 8 miliardi di dollari al PIL del Regno.

La joint venture prevede il licensing di tecnologie per i componenti da BMW per lo sviluppo dei veicoli. Foxconn si occuperà dello sviluppo dell’architettura elettrica dei veicoli, e di tutta una serie di elementi attinenti compresi infotainment, connettività e tecnologie per la guida autonoma.

Lo stesso Fondo lo scorso anno ha puntato sulle big tech USA investendo 7 miliardi in 17 società, acquisito quote di minoranza in aziende strategiche, tra le quali Alphabet, Zoomvideo, Microsoft e Blackrock. Il PIF gestisce asset per un totale di 620 miliardi di dollari, ed è uno degli strumenti con il quale il governo saudita pianifica la trasformazione della propria economia, attraverso la creazione di nuovi settori industriali, con l’obiettivo della diversificazione delle entrate derivanti dalla vendita del petrolio, nell’ambito del Vision 2030, piano di sviluppo socio-economico che pone l’accento sulle riforme strutturali, le privatizzazioni e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, con l’obiettivo di diversificare l’economia, creare nuove opportunità di lavoro e innalzare la qualità della vita nel paese.

