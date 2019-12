Le cuffie Beats EP sono in sconto su Amazon: 39,99 euro invece che 100€

Su Amazon le Beats EP, cuffie entry level del marchio Apple, scendono al prezzo minimo: 39,99 €.

Stiamo parlando di cuffie tradizionali “over the ear” a filo caratterizzate da un design classico. La loro peculiarità è nella leggerezza e nella comodità. Tra i vantaggi che presentano: niente batteria a per un ascolto illimitato, lunghezza dell’archetto regolabile, cavo RemoteTalk per rispondere alle chiamate e controllare la musica sui dispositivi iOS

Hanno un connettore tradizionale da 3,5mm quindi sono state studiate ad hoc per prodotti di generazione precedente a quelli attuali di Apple che, come noto, non hanno un connettore classico, ma distribuiscono l’audio o via Bluetooth o via Lightning. In ogni caso potete sempre acquistare un economico adattatore che le rende compatibili anche con gli ultimi modelli di iPhone. Vi segnaliamo in particolare il connettore originale Apple (8,50 euro al momento) oppure questo di Ugreen, di eccellente costruzione, che grazie ad un nostro codice comprate a 8,99 euro e che potrebbe servire per chi ha un dispositivo con porta USB-C.

Queste cuffie su Apple Store costano 100 euro. Su Amazon di solito intorno ai 70 euro, oggi la versione rossa, blu e bianca costa solo 39,99 euro, il prezzo minimo per questi colori e solo poco più alto del prezzo scontato della sola versione nera che era stata per poche ore in offerta per il Black Friday.

Click qui per acquistare