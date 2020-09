Le cuffie Philips SHP9500 sono in vendita al 65% di sconto

Se volete mettervi in testa delle cuffie di ottima qualità, ci sono le Philips SHP9500 in super-offerta. Le comprate con uno sconto pari al 65% grazie ad un codice da inserire nel carrello prima dell’acquisto, ma dovete fare in fretta perché la promozione è valida solo per poche ore e su un numero limitato di pezzi.

Queste cuffie promettono ottime prestazioni grazie ai driver angolati da 50 mm che si allineano a ciascun orecchio ed all’architettura open-back, che posiziona le cuffie direttamente sopra l’orecchio garantendo al contempo un notevole comfort durante l’uso prolungato. L’archetto è costruito in acciaio, per offrire resistenza e durata nel tempo.

I cuscinetti sono a doppio strato e il cavo, di tipo removibile e lungo 3 metri, assicura un’alta libertà di movimento quando si usano in casa. Hanno una potenza massima di 200 mW con sensibilità 101 dB, driver al neodimio e il connettore è placcato in oro, per ridurre la resistenza di contatto e le interferenze magnetiche.

Sono cuffie che avvolgono tutto l’orecchio ed offrono quindi una buona insonorizzazione dai rumori esterni e presentano una corposa imbottitura sia ai padiglioni che al di sotto dell’archetto, in modo da attutire il contatto con il capo e risultare sufficientemente confortevoli. Sono cuffie “da divano” o comunque da usare in casa, visto che non presentano un sistema ripiegabile per agevolarne il trasporto in una borsa, ma nulla vieta di portarsele con sé in vacanza o per distrarsi con della buona musica durante una passeggiata.

Se siete interessati all’acquisto di queste cuffie, allora è il momento giusto per comprarle. Come abbiamo scritto in apertura, grazie ad un codice le potete pagare meno della metà. SU Amazon ad esempio costano 167 euro ma su Gearbest al momento sono scontate a poco meno di 60 euro. Inserendo il codice F52F3846A15EB001 nello specifico le potete pagare soltanto 57,53 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.