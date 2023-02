Le dirette di YouTube con gli ospiti arrivano su iPhone e Android

Da questo momento i canali YouTube che hanno più di 50 iscritti possono ospitare un altro youtuber durante le dirette in streaming: la funzione si chiama Go Live Together e per il momento è limitata ad un solo ospite per volta, ma si può comunque passare da uno all’altro all’interno della stessa diretta.

Gli youtuber possono programmare i co-streaming tramite l’app desktop (dal menu Crea > Vai in diretta insieme), ma è bene notare che sia l’host che l’ospite devono usare un iPhone, un iPad o un dispositivo Android. Dopo aver inserito i dettagli della diretta è sufficiente selezionare l’opzione Invita un co-streamer e inviare poi il link d’invito al diretto interessato, che verrà spostato alla schermata denominata sala d’attesa fino a quando lo youtuber non cliccherà su Vai in diretta.

Pare non esista un numero minimo di follower per gli ospiti, perciò possono essere accettate anche persone con account YouTube appena creati; tuttavia l’host sarà ritenuto responsabile di eventuali violazioni delle linee guida della community anche da parte degli ospiti. E per non farci mancare nulla, visto che comunque di YouTube stiamo parlando, quantomeno gli host sono invogliati a fare questo tipo di dirette dal fatto che possono generare delle entrate con gli annunci pubblicitari (che possono essere visualizzati in forma pre-, mid- e post-roll).

YouTube comunque non è la prima che si propone in questo segmento di mercato. Di recente Twitch ha lanciato una funzionalità simile che si chiama Guest Star e che consente ai creatori di portare fino a cinque ospiti nello stream: lì però il sistema è più semplice, perché un qualsiasi spettatore può alzare una mano virtuale e l’host a quel punto decide se invitarlo o no, proprio come accade su Clubhouse e Twitter Spaces; tuttavia, a differenza di quella di YouTube, la funzione di Twitch è disponibile solo su desktop.