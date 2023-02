Una startup per la Tomografia con AI, tra i fondatori il CEO di Spotify

Il fondatore di Spotify, Daniel Ek, ha deciso di investire nel settore sanitario. In un post su LinkedIn il nome di Ek è indicato come co-fondatore di una startup, denominata Neko Health, specializzata in TAC che usano l’AI (Intelligenza Artificiale).

Sul post su LinkedIn è riporto: “Dopo quattro anni di intenso lavoro di ricerca e sviluppo prodotto, oggi lanciamo ufficialmente Neko Health. L’azienda è stata fondata da Hjalmar Nilsonne e Daniel Ek con l’obiettivo di rendere possibile un sistema sanitario in grado di aiutare le persone a rimanere in salute mediante misure di prevenzione e diagnosi precoci”.

The Verge riferisce che lo scanner per la scansione di tutto il corpo dell’azienda svedese è in grado di individuare e misurare la crescita di angiomi semplici, eruzioni e macchie cutanee. Offre anche uno scanner separato in grado di individuare anomalie nelle funzionalità cardiache, pressione arteriosa e nella pulsazione in ogni parte del corpo.

Neko riferisce che il suo body scanner a 360° è dotato di 70 sensori in grado di raccogliere oltre “50 milioni di punti dati su epidermide, attività cardiaca, vasi sanguigni, respirazione, microcircolazione e altro ancora. I dati in questione sono analizzati da un “sistema di AI con autoapprendimento” che rendiconta in dettaglio i risultati a medici e pazienti. I committenti possono ottenere i risultati alla fine della visita e anche visualizzare e seguire i risultati delle analisi con un’app complementare.

“La nostra mission è creare un sistema di assistenza medica proattiva, incentrato nella prevenzione delle malattie”, scrive Hjalmar Nilsonne in un post su LinkedIn nel quale si citano i costi dell’assistenza sanitaria in Svezia e nell’Unione europea.

Neko riferisce che le scansioni full-body richiedono pochi minuti, sono state rese accessibili al pubblico in Svezia e costano 2000 corone (circa 175 euro).

L’ingresso di Daniel Ek nel settore sanitario non sorprende: da novembre dello scorso anno circolavano voci del suo investimento in questa startup e lui stesso aveva riferito di essere coinvolto nel settore sanitario.

Una tecnologia simile a quella sulla quale ha investito Ek, è nate dalla collaborazione di Facebook e New York University che hanno predisposto un veloce sistema di risonanza magnetica con il supporto dell’IA e supportato ricercatori che stanno sviluppando tecnologie di IA in gradi di scansionare la retina e prevede il rischio di malattie cardiovascolari.

