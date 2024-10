Le Apple Pencil vedranno anche i colori

Pubblicità

Le future Apple Pencil potrebbero essere in grado di individuare e riprodurre colori e texture. È quanto emerge da un brevetto di Apple intitolato “Dispositivo elettronico con sensore ottico per il campionamento delle superfici” e che non sembra lasciare dubbi sulla funzionalità offerta.

Nel brevetto della Casa di Cupertino si fa riferimento a una punta per l’Apple Pencil in grado di individuare colori, texture e riprodurle. Il sensore del colore potrebbe essere sfruttato per campionare la tonalità della superfice di un oggetto esterno ma anche per individuare la trama dello stesso.

Non è la prima volta che Apple registra brevetti simili e già lo scorso anno era stato individuato un brevetto simile con riferimento a un sensore ottico con il quale campionare colore e finitura di una superficie.

L’ultima idea di Apple è di integrare nell’Apple Pencil un sensore e fotorilevatori in grado di tenere conto dell’intensità della radiazione luminosa e dei rispetti canali colore (la rappresentazione grafica sul modo in cui sono distribuiti i pixel scuri ed i pixel chiari in un’immagine digitale). Il sensore potrebbe integrare fotodiodi per illuminare e scansionare l’oggetto esterno contribuendo a determinare il colore.

Da notare che nel brevetto di Apple si fa riferimento alla possibilità di usare questa presunta nuova Apple Pencil anche con laptop, macchine desktop, smartphone, ma anche dispositivi per la Realtà Aumentata, visori e terminali HMD (Head Mounted Display, display montati sulla testa), quest’ultimo quello che appare come un riferimento ai vociferati Apple Glasses.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.