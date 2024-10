Sconti Prime, il Bose Sound Link Revolve plus II al minimo, solo 199,99€

Pubblicità Amazon manda in sconto Bose Sound Link Revolve+ II ad un prezzo molto interessante, solo 199,99 € visto che stiamo parlando, probabilmente del miglior speaker da esterni sul mercato nella categoria dei portatili. Si tratta di un erede del Soundlink Revolve recensito a questo indirizzo. Dal suo predecessore eredita il curioso design e le aspirazioni ad essere in un tempo altoparlante Bluetooth da esterno e prodotto di qualità musicale elevata. Obbiettivi apparentemente non conciliabili in tutto e per tutto ma che Bose è riuscita ad avvicinare. Non è piccolissimo e, salvo sconti come quelli di oggi, ma Bose Sound Link II+ è probabilmente il miglior speaker da esterni Bluetooth in fatto di qualità musicale. Conta su una struttura che gli consente di diffondere musica a 360° con un doppio radiatore passivo e una durata della batteria da primato nonostante sia estremamente potente. Ha funzioni smart (inclusa la compatibilità con Siri) ed è anche supportato da un’eccellente applicazione che ne gestisce funzioni ed equalizzazione. È realizzato in alluminio monoblocco a forma cilindrica. Non avendo una parte frontale e una posteriore, i diffusori SoundLink Revolve non devono essere rivolti in una direzione specifica per essere ascoltati. Ecco le caratteristiche in sintesi. Ofre un suono più potente e profondo con una maggiore durata della batteria del SoundLink Revolve II

È resistente all’acqua e alla polvere (grado di protezione IP55)ì

autonomia di 17 ore

Microfono integrato

possibile l’integrazione con Amazon Alexa, come Echo Dot, e controllare la musica con i comandi vocali

Trasduttore ad alta efficienza, due radiatori passivi, un deflettore acustico omnidirezionale Sul sito del produttore il Bose Sound Link Revolve+ II costa 329,95€. Amazon lo vende solitamente con un consistente sconto ma oggi lo pagate ancora meno delle promozioni quotidiane: 199,95€

Offerte Speciali Sconti Prime, i Beats Studio plus al minimo storico, solo 129,99€ Su Amazon vanno in sconto al minimo storico, gli auricolari Beats Studio +. Sono i perfetti concorrenti, più ergonomici e con soppressione del rumore, degli Airpods 3 e costano oggi solo 129,99€, il prezzo più basso che hanno mai avuto

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.