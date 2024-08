Le migliori foto scattate con iPhone, ecco i premi iPhone Photography Awards 2024

Pubblicità

iPhone Photography Awards (IPPA) è un concorso di fotografia con iPhone che si svolge dal 2007. Ogni anno IPPAAWARDS seleziona i migliori scatti tra le migliaia di immagini inviate da oltre centinaia di paesi in tutto il mondo. I vincitori (qui l’elenco e i vari scatti) sono selezionati dai membri della giuria in varie fasi attribuendo i premi ai vincitori della categoria.

Quest’anno il vincitore del premio più importante, il “Photographer of the year – Grand Prize”, è Erin Brooks dagli Stati Uniti, che ha scattato la foto selezionata a Tampa (Flordina) da un iPhone 15 Pro Max, una immagine in bianco e nero che mostra un bambino davanti un acquario.

Altro premio è stato assegnato ad Glen Wilbert dagli Stati Uniti per lo scatto a Huntington Beach (California) e che mostra un gruppo di nuotatori di un campo per bagnini, immortalati da un iPhone 11 Pro Max.

Oltre ai vincitori assoluti, IPPA sceglie le foto vincitrici in varie categorie,: astratto, animali, architettura, bambini, fiori, paesaggi, lifestyle, natura, notizie-eventi, panorami, persone, ritratti, ecc.

Tra i lavori premiati quelli dell’italiana Alessandra Manzotti (una foto scattata all’Antartide con iPhone 12 Pro Max).

Impressionanti i risultati che è possibile ottenere con la semplice fotocamera di quello che da tempo non è più solo un telefono e ancora una volta la dimostrazione che l’unico limite quando scattiamo fotografie è costituito da noi stessi e non dal dispositivo usato. Un buon occhio fotografico può fare la differenza, indipendentemente dal dispositivo usato.

Le foto inviate non devono essere modificate con app diversi da quelle di serie con l’iPhone. I vari scatti premiati sono visibili sul sito dedicato all’evento.