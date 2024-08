Tesla assume umani per addestrare i robot Optimus

Pubblicità

Per i padri dell’Intelligenza Artificiale moderna i robot sono l’incarnazione di AI, ma per diventare bravi serve addestramento: ora Tesla assume umani per addestrare Optimus con l’obiettivo dichiarato da Elon Musk di voler affiancare al più presto robot e persone nelle sue aziende, già a partire dal 2025.

Senza dubbio si tratterà di affiancamento, ma scienziati, esperti e gente comune temono che nel tempo AI e robotica possano sostituire completamente gli umani in numerose mansioni, sia intellettuali che più fisiche.

Lasciamo il dibattito scientifico per l’annuncio di ricerca personale Tesla per quello che viene indicato come Operatore della raccolta dati – Data Collection Operator per Tesla Bot, l’altro nomignolo con cui è indicato Optimus.

Chi è disposto a lavorare per Musk alla frontiera della tecnologia deve essere pronto a indossare una tuta motion capture e anche un visore di realtà virtuale VR per sessioni di raccolta dati lunghe diverse ore, mentre si eseguono i movimenti e le azioni richieste per aiutare gli ingegneri ad ottenere informazioni su come Tesla Bot funzionerà.

Per l’intera giornata di lavoro è richiesta la capacità di sedersi, stare in piedi, camminare, chinarsi, piegarsi, allungarsi, accovacciati e girarsi. Tra i requisiti richiesti la disponibilità a camminare anche per più di sette ore al giorno e altezza compresa tra 1,70 m e 1,80 m per poter indossare la tuta di raccolta dati impiegata da Tesla.

L’annuncio avverte che a causa delle lunghe sessioni con visore VR alcune persone possono avere sintomi di mal di testa e nausea. Si richiedono inoltre la possibilità di viaggiare fino al 25% del tempo e di guida regionale giornaliera, disponibilità a lavorare con orari flessibili su turni notte e giorno, oltre un giorno del fine settimane più straordinari quando necessario.

La mansione è impegnativa ma sembra ben remunerata: Tesla indica paga compresa tra 25,25 – 48,00 dollari all’ora più premi in contanti e azioni e altri benefit. Diverse società, dai colossi alle startup, lavorano su robot AI: anche Nvidia impiega operatori umani con Apple Vision Pro per controllare robot umanoidi.

Per tutte le notizie che parlano di intelligenza artificiale rimandiamo alla sezione dedicata, invece per gli articoli su Tesla si parte da questa pagina di macitynet.