Le novità di Fuji per le serie GF e XF

Fujifilm introduce attivamente e costantemente nuove ottiche da utilizzare sulle fotocamere digitali per rafforzare la gamma, offrendo così una copertura sempre maggiore delle lunghezze focali, che vanno dall’ultra grandangolare all’ultra teleobiettivo. Di recente ha pubblicato le roadmap delle serie GF e XF offrendo così un’anticipazione di cosa ci si dovrà aspettare nei prossimi anni.

La roadmap della serie XF

Per esempio l’ultima roadmap di sviluppo degli obiettivi intercambiabili XF svela 40 ottiche X Mount: con la presentazione dei 33 mm e 23 mm entrambi a f/1.4 assieme al 18 mm presentato invece a maggio scorso, l’azienda ha fornito una serie di obiettivi a focale fissa ad ampia apertura dotati di un elevato potere risolvente così da soddisfare le esigenze delle future fotocamere con sensori a risoluzione più elevata. Tra le novità annunciate c’è lo zoom XF18-120mm (equivalente a 27-183mm nel formato pellicola 35mm) che sarà il primo obiettivo XF a fornire una funzione che facilita la ripresa video su larga scala, anche da parte di un singolo operatore, andando totalmente incontro alle esigenze dei moderni utilizzatori di fotocamere di oggi, creatori di contenuti sia foto che video.

Altra rivelazione è l’obiettivo XF150-600mm (equivalente a 229-914mm nel formato pellicola 35mm), un obiettivo zoom ultra tele che si estende alla distanza focale più lunga della serie tra gli obiettivi zoom. Sarà la scelta più indicata in situazioni che richiedono una lunga distanza focale, come la fotografia naturalistica e la fotografia sportiva. Il suo design compatto e leggero, uno dei vantaggi e delle caratteristiche dell’X Mount, renderà l’obiettivo altamente portatile e facile da impugnare per consentire agli utenti di esplorare nuovi territori della fotografia.

La roadmap della serie GF

L’ultima roadmap di sviluppo per obiettivi intercambiabili GF, progettati per le fotocamere digitali mirrorless della serie GFX dotate di un sensore large format (circa 1,7 volte più grande di un sensore d’immagine full-frame da 35mm) presenta invece tre nuove ottiche, tra cui un obiettivo tilt & shift. La gamma arriva così ad un totale di 17 ottiche G Mount.

I tre obiettivi sono il GF 55 mm f/1.7, il GF 20-35 mm e un obiettivo tilt & shift, che si affiancano allo zoom 35-70 mm f/4.5-5.6 offerto anche in kit con la nuova GFX50S II. Il primo è un’ottica standard ad ampia apertura (equivalente a 44mm nel formato pellicola 35mm) che promette sfondi sfocati con il massimo livello di morbidezza del bokeh e si unisce al GF 80 mm f/1.7 espandendo così la gamma di obiettivi con la medesima apertura di diaframma.

Il Fujinon GF 20-35 mm invece è il primo obiettivo zoom ultra grandangolare per G Mount (equivalente a 16mm-28mm nel formato pellicola 35mm) mentre il terzo obiettivo che Fujifilm sta attualmente sviluppando per soddisfare le aspettative dei fotografi professionisti, come dicevamo, è un obiettivo tilt & shift, ovvero un’ottica in grado di inclinare e spostare il piano focale per correggere la prospettiva e produrre immagini di architettura prive di distorsioni, con una qualità dell’immagine comunque elevata. Si tratta di un obiettivo molto atteso per l’uso professionale nella fotografia commerciale, di architettura e in altre applicazioni.

La roadmap di sviluppo per la serie GFX arriva dunque ad un totale di 17 obiettivi.