AirPods 3 e Apple Watch 7 avranno più autonomia e non solo

E’ ormai ufficiale l’evento Apple del 14 settembre prossimo, anche se la multinazionale di Cupertino, come sempre, non ha anticipato nulla di ciò che l’evento digitale offrirà: normale scommettere tutto su iPhone 13, ma secondo le ultime indiscrezioni non sarà solo: nello stesso evento ci saranno anche AirPods 3 e Apple Watch 7.

Se le previsioni di PineLeaks di Max Weinbach pubblicate oggi su Twitter dovessero rivelarsi corrette, l’evento sarà davvero ricco, con Apple che metterà sul piatto molto dei suoi dispositivi più attesi. Al fianco di iPhone 13, che sembra essere il protagonista più accreditato, arriveranno anche nuovi auricolari e orologio smart.

Secondo lo stesso leak, AirPods 3 includerà una custodia di ricarica rivista, mentre sul fronte audio offriranno un suono che complessivamente dovrebbe essere simile a quello offerto dalla seconda generazione di AirPods, anche se con bassi notevolmente migliori.

La nuova custodia di ricarica dovrebbe avere una batteria più grande di circa il 20%, mentre le batterie all’interno degli AirPods 3 saranno sostanzialmente identiche a quelle dell’attuale linea di AirPods Pro. Parlando di batterie, PineLeaks afferma, inoltre, che Apple Watch Series 7 «È destinato a vedere il suo primo vero miglioramento” rispetto alla durata della batteria fin da quando è stato introdotto il primo Apple Watch.

Questa affermazione coincide con molte precedenti indiscrezioni, per via della cassa ridisegnata con nuovo design più squadrato, come mostrato nei rendering che riportiamo in questo articolo, che darebbe spazio a una batteria più grande. Si prevede, inoltre, che il processore Apple S7 dell’orologio sarà più piccolo e a doppia faccia, per risparmiare ancora più spazio che gli ingegneri Apple avrebbero sfruttato per un accumulatore più grande.

Non cita alcuna fonte, ma PineLeaks ha continuato anche a fornire indiscrezioni sul prossimo iPhone 13, il cui modello Max “vedrà una batteria più grande del 18-20%”: delle novità iPhone appena anticipate abbiamo riferito in questo articolo.

Non resta che aspettare l’evento del 14 settembre per scoprire tutte le frecce che Apple sceglierà di scagliare. Naturalmente, Macitynet fornirà una copertura totale dell’evento, con news praticamente in tempo reale e una diretta che potete seguire a partire da questo indirizzo.

