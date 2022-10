Le nuove dashcam di Hikvision arrivano in Italia

Nital ha appena annunciato una importante partnership di distribuzione con Hikvision che comincia con la nuova linea di dashcam per auto, ovvero quelle videocamere ultra compatte e smart da installare in automobile per riprendere tutto ciò che accade mentre si viaggia (e non solo).

Si tratta del consolidamento del lavoro già avviato in passato con il gruppo Hikvision attraverso il brand Ezviz, marchio che opera nel settore della Smart Home e della protezione intelligente della casa. Come spiegato nel comunicato stampa, attraverso questa nuova collaborazione, il distributore torinese – nato nel 2014 e con all’attivo la distribuzione ufficiale di altri brand come Nikon, iRobot e Sonos – può ampliare la propria offerta di prodotti pensati per la sicurezza con l’obiettivo di garantire una maggiore tranquillità e protezione anche mentre si è in auto.

Racconta Lorenzo Magnelli, Product Manager Hinnovation di Nital:

Siamo molto orgogliosi di accogliere nel portfolio di Hinnovation by Nital anche la nuova gamma di dashcam di Hikvision. Questa nuova partnership di distribuzione ci consentirà di offrire una linea di prodotti sempre più ampia, pensati non solo per la protezione della propria casa ma anche per garantire in questo modo un’esperienza di guida ancora più sicura.

Forse la più interessante dell’intera linea è la HIKVISION DASHCAM C6 PRO (169,99 euro) per via dell’alta risoluzione (fino a 1.600 P) e della lente grandangolare con campo visivo di 130°.

Monta anche uno schermo con pannello IPS da 3 pollici, offre il supporto GPS per la visualizzazione della velocità di viaggio e la riproduzione del percorso, ed è anche abilitata al riconoscimento vocale per l’avvio e l’arresto della registrazione.

C’è inoltre un sensore che avvia automaticamente la registrazione video nel momento in cui l’auto viene urtata, andando così a registrare anche quel che succede quando il veicolo è in sosta. Tra le funzionalità più curiose segnaliamo infine “Semaforo Verde”, “Riconoscimento dei limiti di velocità” e “Promemoria avvio auto anteriore”.