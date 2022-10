BundleHunt, tutti i programmi per Mac che volete a partire da 1 dollaro

Torna su BundleHunt la succosa offerta software che vi permette di scegliere tra 52 programmi per Mac scontati anche a 1 dollaro soltanto.

Il bundle funziona come ben sanno tutti coloro che (come noi) da tempo comprano software da Bundlehunt. Il primo passaggio è sbloccare pagando il “biglietto di ingresso” di 3,5$ dal bundle. Da qui in avanti potete aggiungere tutti i sofware che volete volete pagandoli con fortissimi sconti. Quando arriverete a 30$ il ticket verrà azzerato.

Gli sconti sono incredibili: i software più economici costano solo 1 dollaro, il più costoso è offerto a massimo 10 dollari. Qualche esempio? Default Folder scontato da 34,50 a 10$ io PathFinder a 5,50$ invece che 29,50$. Nella lista trovate anche Duplicate Finder (4$ invece che 50$) AppCrypt (3,50$ invece che 50$), PDFExtractor (2,50$ invece che 8$), MacPilot (2$ invece che 30$). L’assortimento spazia quindi da utility vere e proprio a programmi di produttività

Per ciascun software si ha l’attivazione completa ed è compatibile con Monterrey, la licenza arriva dallo sviluppatore e si ottiene istantaneamente

