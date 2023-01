Le stampanti 3D Artillery sono in sconto

Se volete dilettarvi con la stampa 3D non lasciatevi sfuggire le offerte attualmente in corso su tre diversi modelli di Artillery che, grazie ad un codice, si comprano a partire da 150 € circa.

Artillery Hornet

Questa è la più economica del trio ed è facile da montare (arriva pre-assemblata al 95%, è pronta in 3 minuti), è adatta a tutti e perciò sicuramente consigliabile per iniziare.

La base e il cavalletto in alluminio garantiscono robustezza e durata; inoltre monta un Titan, dunque molto resistente e preciso, così da rilasciare il filamento in modo fluido e continuo, per non lasciare sbavature. L’hotend modulare integra ugelli interamente in rame per riscaldamento e fusione rapide, con ottima dissipazione del calore, tutte caratteristiche che incrementano la precisione di stampa.

C’è una piattaforma in vetro temperato con rivestimento speciale per un riscaldamento uniforme così da non deformare gli oggetti e renderli più facili da rimuovere. Usa una scheda madre a 32 bit ed offre una stampa silenziosa.

È compatibile con vari filamenti di stampa da 1,75 mm come il PLA, ABS, TPU, PETG e altri ancora, così da poterla utilizzare per svariati oggetti, da impiegare nelle decorazioni della casa, per giocattoli, artigianato e altro ancora.

Ha dimensioni pari a 47 x 45 x 51 cm con un peso complessivo di 7,8 kg, il giusto compromesso per assicurare stabilità durante la stampa, risultando allo stesso tempo facile da spostare da una stanza all’altra.

La promozione

Artillery Hornet costa 166,78 € ma col codice PAH3D la comprate in sconto a 148,78 €.

In alternativa:

Artillery Sidewinder-X2 è scontata a 280,17 € invece di 325,17 € col codice PrinterX2

col codice Artillery Genius Pro è in offerta a 233,02 € invece di 259,02 € col codice PrinterGP

In tutti e tre i casi l’offerta scade il 31 gennaio.

