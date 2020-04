Regalate al Mac o all’iPad una Magic Trackpad: sconto di quasi 40€

Se siete alla ricerca di un sistema per scrivere più velocemente o controllare con maggior precisione un Mac o anche un iPad, ecco che Amazon viene in vostro soccorso offrendovi la Magic Trackpad 2 a prezzo scontato: 110,95 euro, spedizione inclusa.

Questo accessorio (recensito diverso tempo fa da Macitynet) rappresenta l’ideale per chi ha, appunto, un Mac desktop o un tablet. Si abbina via Bluetooth al proprio dispositivo e consente di interazione con il vostro lavoro in maniera del tutto naturale. In particolare usata con un iPad abbinato a sua volta ad una tastiera riduce in maniera sostanziale la necessità si ricorrere al tocco sullo schermo. Del resto Apple ha introdotto solo qualche giorno fa una tastiera per iPad che include una Trackpad proprio per questa ragione.

Magic Trackpad 2, come spiega Apple, ha una batteria integrata che si ricarica via Lighting supporta la tecnologia Force Touch. I sensori di pressione sotto la superficie e permettono di gestire nuove gestire. Ha una dimensione del 30% in più rispetto al modello precedente.

Si compra da qui a 110,95 euro invece che a 149 euro, ovvero con uno sconto del 26%.

La Magic TrackPad 2 può essere acquistata in abbinamento alla Magic Keyboard 2 anche questa in significativo sconto: 125,99 euro (invece che 149 euro)