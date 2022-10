Motorola svela il concept di un telefono che si allunga

Nell’ambito dell’evento Tech World 2022 di Lenovo, Motorola Mobility (azienda che dal 2014 è stata comprata diventando una divisione di Lenovo) ha mostrato il filmato di un telefono cellulare arrotolabile; premendo un pulsante, lo schermo si allunga e si ritrae con lo sfondo del dispositivo che si adegua alle nuove dimensioni.

Il breve filmato lascia intravedere solo la parte frontale, con lo schermo che si allunga diventando più grande, emergendo dal bordo inferiore. Pur essendo il filmato di un presunto prototipo, il concept sembra essere operativo, e il display mostra l’indicazione della batteria. l’icona di stato dell’operatore e della tipologia di segnale di rete.

Il display arrotolabile è un pannello OLED flessibile che è 4″ da chiuso e che arriva a 6,5″ quando si allunga. The Verge riferisce che non sono stati indicati altri dettagli e non è chiaro se e quando il dispositivo arriverà sul mercato. Potrebbe trattarsi al momento solo di un concept, una idea sulla quale si sta lavorando per capire possibili limiti e la fattibilità.

Prodotti di questo tipo sono stati ad ogni modo mostrati in passato anche da TCL (ma non sono arrivati sul mercato); anche LG aveva pensato a qualcosa del genere ma poi ha deciso di abbandonare il mercato degli smartphone. Per un approfondimento sulle strategie di Motorola per i prossimi smartphone rimandiamo a questo articolo di macitynet. Qui il lancio mondiale dei terminali Edge 30 ultra, fusion e neo a Milano.

Anche Apple sta lavorando da anni a dispositivi con schermi pieghevoli, come dimostrano non solo diversi brevetti per iPhone, ma anche numerose indiscrezioni trapelate dai fornitori per schermi OLED flessibili impiegati nei prototipi Apple. Finora però la multinazionale di Cupertino non ha ritenuto opportuno introdurre sul mercato un dispositivo con questa tecnologia: si prevede l’arrivo al più presto nel 2023.

