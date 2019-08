Lenovo E1, ecco lo smartwatch con stile da vendere, in offerta lancio a soli 35 €

Disponibile in prevendita ad un prezzo da non lasciarsi sfuggire il nuovo Lenovo E1, uno smartwatch che punta sulla giusta proporzione stile / funzionalità, con un prezzo particolarmente invitante, solo 35 euro in offerta lancio.

Dalla forma quadrata con bordi smussati, il Lenovo E1 mostra subito uno stile a metà strada tra lo sportivo e l’elegante, grazie al cinturino aggressivo in silicone e alla cassa unibody in fibra di carbonio, leggera ed elegante.

All’interno fa bella mostra di sé un display 2.5D TFT 120*120 a colori da 1.33 pollici, studiato per visualizzare elegantemente tutte le informazioni sulla watchface di base.

Immancabili le funzionalità smart: compatibile con Android e iOS il Lenovo E1 offre funzionalità di cardiofrequenzimetro, podometro, tracciamento delle attività di fitness e del sonno, il tutto integrato e garantito da una batterai che dichiara una durata fino a 25 giorni in standby.

Non mancano anche le interazioni dirette con le notifiche e la certificazione IP67 a garantire l’impermeabilità del dispositivo e la sicurezza di poterlo usare anche nelle situazioni più “bagnate” senza problemi.

Disponibile al momento nei colori nero e verde, lo smartwatch Lenovo E1 si acquista a soli 35 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.