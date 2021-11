Lenovo presenta in Italia PC Yoga OLED e nuovi IdeaPad

Lenovo porta in Italia il primo PC Yoga con tecnologia OLED, affiancato da nuovi IdeaPad, progettati per soddisfare le esigenze degli utenti che cambiano negli anni, e ottimizzati per la creazione di contenuti digitali, lo studio e il lavoro. Eco tutti i nuovi prodotti presentati dalla società.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro

Disponibile con display OLED, il laptop Yoga Slim 7i Pro propone un display da 14 pollici, anche in versione LCD certificato Intel Evo. Il portatile integra processori Intel Core per dispositivi mobili fino all’undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe o grafica dedicata NVIDIA GeForce MX450.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro OLED 14La versione con specifiche più sostenute è quella con display fino a 2.8K (2.880 x 1.800 pixel) con refresh di aggiornamento di 90Hz e formato 16:10, e tecnologia OLED, che lo rende certamente un portatile di fascia premium con qualità dell’immagine superiore. Lenovo Yoga Slim 7i Pro è disponibile con Windows 11 di serie.

Yoga Slim 7 Pro con AMD Ryzen

Altra versione è quella realizzata per i creatori di contenti: si tratta di Lenovo Slim 7 Pro con Windows 11, dotato di schermo touch screen QHD IPS da 16” in formato 16:10, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e luminosità massima di 550 nits, certificato TÜV Eye Comfort, dunque pensato per le sessioni in multitasking.

Yoga Slim 7 Pro è disponibile con processori mobile AMD Ryzen 7 5800H e GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 e integra fino a 16GB di RAM dual channel DDR4, fino a 1TB di spazio di archiviazione PCIe M.2 SSD e batteria da 75Wh con Rapid Charge Boost.

Tra le funzionalità smart disponibili su Yoga Slim 7 Pro, il microfono con cancellazione del rumore, una fotocamera IR, oltre a integrare Alexa. Yoga Slim 7 Pro ha uno chassis con spessore di 17,4mm e pesa 2,1kg. È disponibile nelle colorazioni Cloud Grey e Storm Grey.

Yoga Duet 7i

Lenovo Yoga Duet 7i è un dispositivo che pesa appena 1,16kg con la custodia, ed è il primo PC Yoga in assoluto con una tastiera Bluetooth 5.0 retroilluminata e rimovibile per abilitare la modalità di lavoro freestyle. E’ compatibile con Intel Wi-Fi 6 (Gig+) e disponibile con connettività LTE/4G opzionale.

Si tratta in sostanza di un sistema 2-in-1 con una gamma di funzioni smart, come il servizio vocale Alexa e sistema di riconoscimento biometrico con il volto più sicuro tramite la fotocamera a infrarossi (IR), con Windows Hello.

Dotato di processori Intel Core i7 fino alla undicesima generazione e Windows 11, Yoga Duet 7i offre un display touchscreen IPS 2K da 13” e copertura colore sRGB al 100% per una gamma di colori a 450nit di luminosità. A livello audio supporta il suono con tecnologia Dolby Audio e immagini Dolby Vision, mentre a livello di storage offre uno spazio di archiviazione fino a 1TB su PCle SSD: il costruttore dichiara una autonomia fino a 10,8 ore.

Nuovi IdeaPad

Ancora, Lenovo porta in Italia la nuova linea IdeaPad. In particolare, IdeaPad 5i Pro e IdeaPad 5 Pro, disponibili con differenti dimensioni del display (14” e 16”), e uno chassis interamente in metallo nelle colorazioni Could Grey e Storm Grey.

Per la prima volta nella linea IdeaPad, lo schermo ha un’aspect radio in 16:10, con un rapporto schermo/chassis del 90% e copertura della gamma cromatica sRGB del 100%. Questi sistemi offrono connettività Wi-Fi 6, e pesano appena 1,45kg nella versione da 14” e 2kg nella versione da 16”.

Tra i punti di maggior pregio la presenza di un trackpad più ampio rispetto alle precedenti generazioni di IdeaPad, e il supporto audio al suono Dolby Atmos.

Chromebook IdeaPad

Lenovo presenta in Italia anche una nuova linea di PC per gli ambienti ibridi, sia di lavoro che per lo studio e la scuola, tra cui due laptop, IdeaPad 5i Chromebook da 14,6” e il PC 2-in-1 IdeaPad Flex 5i Chromebook da 13,6”.

Lenovo IdeaPad 5iIdeaPad 5i Chromebook ha un display touchscreen Full HD da 14” che raggiunge 300 nits di luminosità, speaker stereo con amplificatore integrato e audio certificato Waves MaxxAudio e sarà disponibile nelle colorazioni Sand e Storm Grey. Invece IdeaPad 5i Chromebook ha uno chassis leggero e sottile, ideale per essere trasportato ovunque. Entrambi con processori Intel Core i5 fino all’undicesima generazione e 512GB SSD di storage.

Ancora, IdeaPad Flex 5i Chromebook da 13,6” è disponibile in due colorazioni, Abyss Blue e Iron Grey, dotato di display touchscreen LCD IPS Full HD da 13,3” che raggiunge 250 nits di luminosità e speaker stereo con amplificatore integrato Waves MaxxAudio. IdeaPad Flex 5i Chromebook offre una durata della batteria che copre fino a 10 ore con una sola carica e integra processori Intel Core i5 fino all’undicesima generazione.

Prezzi e disponibilità

Yoga Slim 7i Pro con Windows 11 è disponibile a partire da 1.299 euro

Yoga Slim 7 Pro 16” con Windows 11 è disponibile a partire da 1.279 euro

Yoga Duet 7i con Windows 11 è disponibile a partire da 1.599 euro

IdeaPad 5i Pro e IdeaPad 5 Pro sono disponibili rispettivamente a partire da 999 euro e 899 euro

IdeaPad 5i Chromebook 14,6” è disponibile a partire da 499 euro

IdeaPad Flex 5i Chromebook 13,6” è disponibile a partire da 499 euro

Su Amazon trovate lo store di Lenovo con tutti i prodotti offerti dal brand direttamente a questo indirizzo.