Jetson ONE l’aereo personale elettrico può volare in Italia

Lo scorso anno la startup Jetson che sviluppa l’aereo personale elettrico Jetson ONE ha lasciato la Polonia per trasferire sede e attività in Italia, tra Firenze e Arezzo: ora il veicolo che vuole diventare l’auto del futuro ha ottenuto la certificazione per volare nel nostro Paese.

Dal punto di vista tecnico si tratta di un eVTOL, sigla delle iniziali di electric Vertical Take-Off and Landing, letteralmente veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale.

La società ha ottenuto il certificato di registrazione per voli eVTOL ultraleggeri da diporto presso l’Aero Club Italia, siglato AeCI. Questo permette ai piloti autorizzati di pilotare modelli di pre-produzione. All’estero questo è già successo per altri velivoli elettrici in fase di test, come per esempio per Joby Aviation nel mese di luglio in USA.

Jetson ONE è il primo eVTOL autorizzato a volare in Italia dall’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, certificazione che permette di iniziare test e voli senza pilota controllati da remoto.

Si tratta di un passo fondamentale per la società che a settembre ha ricevuto un altro finanziamento di 15 milioni di dollari da will.i.am, celebre rapper e produttore musicale. Ora grazie all’autorizzazione ENAC può accelerare test e validazione dei modelli di pre-produzione per poi entrare nella fase di produzione su larga scala.

La sede di Jetson si trova in un aeroporto privato a Sud di Firenze con pista da 800 metri, centro per accogliere i clienti e scuola di pilotaggio. Invece impianto di ricerca, sviluppo e produzione si trovano ad Arezzo.

Jetson ONE, specifiche principali e prezzo

Jetson One è presentato come il primo eVTOL compatto dal prezzo abbordabile, facile da pilotare (in USA senza brevetto): è costruito in alluminio e fibra di carbonio, con resistente cella che ospita e protegge il pilota ispirata alle auto da corsa, interamente in alluminio.

Pesa solamente 86 kg vola grazie a otto motori che azionano altrettante eliche con autonomia di 20 minuti circa e velocità massima limitata via software a 102 km orari: il pilota può pesare al massimo 95 kg.

Jetson ha dichiarato di aver già venduto oltre 300 Jetson ONE al prezzo di 98.000 dollari ciascuno, poco meno di 93.000 euro, tasse e commissione escluse: chi desidera può prenotarne uno versando 8.000 dollari, circa 7.500€.

