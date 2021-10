Lenovo XT90, le True Wireless praticamente regalate a metà prezzo

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari di marca, che costino poco, queste Lenovo XT90 potrebbero fare certamente al caso vostro. Se già il listino di 15,25 euro sarebbe favorevole, sappiate che al momento potete acquistarle a poco più di 8 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Cosa aspettate? Cliccate qui per comprarle.

Disponibili nelle diverse colorazioni bianco o nero, questi auricolari sono di tipo in ear, un po’ come AirPods Pro, grazie alla presenza di gommini in silicone, che entrano all’interno del padiglione auricolare e offrono un ottimo isolamento acustico rispetto all’esterno.

L’estetica è davvero moderna e minimale, anche in questo caso stile AirPods Pro, con un gambo più corto del normale, e che risulta piegato verso l’interno per favorire al massimo la vestibilità. Godono di microfono integrato, così da poterle sfruttare anche per le chiamate hands free, e si basano sullo standard bluetooth 5.0, così da assicurare un collegamento stabile e veloce, fino a 10 metri di distanza dal dispositivo.

Supportano i profili HSP, HFP, A2DP e AVRCP e il codec audio AAC, con una batteria integrata in ciascun auricolare di 35mAh, e una batteria di ben 300mAh nel case di ricarica. Quanto ad autonomia, offrono circa 2-3 ore di riproduzione con una singola ricarica, ma considerando che il tempo di ricarica è di appena 60 minuti, sarà davvero difficile rimanere a corto di energia.

Il case gode di un’interfaccia di ricarica USB-C, oltre che della certificazione IP54. All’interno della confezione di vendita, oltre agli auricolari Lenovo XT90, è incluso anche il case di ricarica, il cavo USB-C per la ricarica e due paia di gommini in silicone, per poter alloggiare al meglio gli auricolari alle orecchie.

Solitamente gli auricolari in questione hanno un costo di 15,25 euro, ma al momento si acquistano a poco più di 8 euro grazie al codice sconto LXT, che abbatte il prezzo del 55%. Clicca qui per acquistarli.