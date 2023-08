Apple ha brevettato sistema di chiusura a lucchetto che impedisce accesso fisico ai MacBook

I futuri MacBook Air e MacBook Pro potrebbero sfruttare una ricercata chiusura magnetica concepita per impedire a sconosciuti di aprire il coperchio quando l’utente si allontana, lasciando ad esempio il computer su una scrivania.

È quanto emerge in un brevetto scovato nel Patent Office statunitense dal sito PatentlyApple. I Mac portatili hanno sempre sfruttato dei magneti nella cornice dello schermo per la chiusura del coperchio, un “trucco” che impedisce l’apertura indesiderata del display in borsa. Nel brevetto di Apple, la chiusura magnetica è ancora più avanzata: un meccanismo che blocca il display nella posizione di riposo ma richiede una specifica azione del proprietario per lo sblocco.

Nel brevetto, Apple descrive dei fermi magnetici da accoppiare ad un “campo magnetico rotazionale”; in base alle linee di forza in gioco, la chiusura magnetica può essere bloccata o sbloccata.

Nei disegni allegati al brevetto, si vedono magneti disposti all’esterno dello chassis del laptop e altri magneti collocati tra i bordi; questi permettono l’apertura solo dopo “l’autorizzazione” del proprietario, azione che potrebbe essere attivata con meccanismi di riconoscimento biometrico (es. con un sensore tipo Touch ID o simile, collocato sull’involucro esterno), con i magneti che “svincolano” l’apertura solo dopo il riconoscimento dell’utente.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.