Lenovo Z6 Lite con 6 GB di RAM e quattro telecamere in offerta lampo a 176,12 euro

Abbiamo già parlato più volte di Lenovo Z6 Lite, uno degli smartphone Android dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Ancor di più in queste ore, visto che il modello più potente con 5 GB di RAM è in offerta a 176,12 euro, direttamente a questo indirizzo.

Lenovo Z6 è la scelta giusto per tutti coloro che non vogliono rinunciare a nulla, e che allo stesso tempo vogliono spendere davvero poco. Al momento è la scelta ideale per chi desidera avere tra le mani in terminale molto performante, con una spesa minima.

E’ un phablet con enorme display da 6,3 pollici, LCD e Full HD+. E’ spinto dal processore Snapdragon 710 e, in questa particolare versione, ben 6 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata. La batteria, altro punto forte, è da ben 4050mAh.

Anche il reparto multimediale non è assolutamente da sottovalutare, ed anzi diventa un vero e proprio motivo per l’acquisto: una tripla camera sul retro propone sensori da 16 + 8 + 5 MP, mentre sul frontale la camera selfe è da 16 MP. La dotazione a bordo propone anche diversi sensori, quali accelerometro, sensore di luce ambientale e di Prossimità, Giroscopio a Tre Assi, vano per doppia SIM, GPS, Glonass, Beidou e Bluetooth 5.0.

Naturalmente il terminale è sbloccato per l’uso internazionale, propone la ben nota banda 20, e non necessita di configurazioni particolari per essere utilizzato nel nostro paese: basta accenderlo, inserire l’account Google e iniziare a fruire di tutte le sue funzionalità. Tra le piccole novità che faranno la felicità degli audiofili la presenza di una porta jack da 3.5mm.

Solitamente ha un costo che supera i 240 euro, ma attualmente si acquista in offerta lampo a 176,12 euro. Clicca qui per acquistarlo nella colorazione nera e verde.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.