TrovApp, l’app che permette di trovare applicazioni sui dispositivi Huawei senza Google

TrovApp è l’applicazione mobile sviluppata da un team italiano che supporterà gli utenti che utilizzano i dispositivi Huawei HMS: si tratta di uno strumento utile a tutti i possessori di Mate 30 Pro, o di futuri smartphone Huawei dotati di HMS, per trovare, scaricare e installare con semplicità le proprie applicazioni preferite. Una sorta di store che aggrega altri store, così da sopperire alla mancanza di Google Play Store.

La nuova applicazione è stata ideata per facilitare l’utilizzo dei dispositivi Huawei dotati di HMS (Huawei Mobile Service). E’, in estrema sintesi, un motore di ricerca che suggerisce all’utente dove poter scaricare le app che si desiderano, siano esse presenti su Huawei AppGallery, siano presenti su store alternativi. Al momento TrovApp propone un database di circa 600 app, con l’obiettivo di incrementare questo numero nelle prossime settimane a 1.500 app.

Per utilizzare TrovApp è sufficiente scaricarla dall’AppGallery, lo store ufficiale di Huawei preinstallato su tutti i dispositivi della società. Si presenta come un classico motore di ricerca, e propone filtri per categoria, come Audio e Musica o Social Network, così da avere una selezione delle migliori in base al tema scelto.

Una volta scaricate le applicazioni desiderate sul proprio dispositivo è possibile anche effettuare gli aggiornamenti: se le app derivano dal HUAWEI AppGallery l’update è automatico, mentre per quelle installate da store alternativi, è necessario avere sul proprio dispositivo l’applicazione dello store di riferimento da cui sono state scaricate, quale ad esempio Amazon Store o ApkPure.

Tutte le applicazioni presenti su TrovApp, è bene ricordarlo, sono state testate e verificate sui dispositivi Huawei dotati di HMS, sia per il download che per il corretto funzionamento. Per conoscere le origini della questione legata al bando Huawei, che ha portato all’assenza del Google Play Store rimandiamo a questo articolo.

