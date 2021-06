Lexar 1066x Pro è a misura di videocamera 4K

Se avete appena comprato una videocamera 4K oppure una nuova fotocamera per la quale volete sfruttare pienamente le capacità della raffica, avete bisogno di una scheda SD in linea con queste specifiche tecniche: sul mercato ne esistono diverse, e adesso avete un’opzione in più tra cui scegliere: con la Lexar SDXC UHS-I Professional 1066x Pro serie Silver appena presentata fotografi e videomaker professionisti possono acquisire foto e video in alta qualità e senza problemi durante la registrazione.

Questa scheda promette fino a 160 MB al secondo in lettura e fino a 120 MB/s in scrittura, quindi è progettata appositamente per tutte quelle fotocamere DSLR e mirrorless che hanno bisogno di scattare foto con la modalità raffica o registrare video in Full HD e in 4K UHD. Si tratta infatti di una scheda di Classe 10 che sfrutta la tecnologia UHS-I, la classe di velocità UHS 3 (U3) e la classe di velocità video 30 (V30) proprio per offrire le prestazioni ad alta velocità necessarie per la registrazione in alta qualità.

Chiaramente promette anche la robustezza e le prestazioni che occorrono per scattare e salvare dati importanti negli ambienti più vari: come altre schede SD di questa categoria è infatti costruita per resistere all’acqua, agli urti, alle vibrazioni e ai raggi X.

«Siamo felici di annunciare la nuova scheda SDXC UHS-I Lexar Professional 1066x serie Silver» dichiara Joel Boquiren, Direttore Generale di Lexar. «Questa tecnologia offre a fotografi e videografi le prestazioni e l’affidabilità che richiedono, e grazie alle capacità fino a 512 GB potranno scattare e condividere sempre più quello che più gli piace».

Con garanzia limitata di dieci anni, chi desidera comprarla la trova sul sito di Nital oppure su Amazon al prezzo di 19,99 euro nel taglio da 64 GB, 34,99 euro per la versione da 128 GB, 59,99 euro per il modello da 256 GB oppure 119,99 euro per quella con la capacità più elevata da 512 GB.

